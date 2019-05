Nouveau succès pour Disney, "Aladdin" en tête du box-office nord-américain

Rien n'arrête plus l'écurie Disney qui, après "Captain Marvel" et "Avengers: Endgame", a placé, ce week-end, "Aladdin" en tête du box-office nord-américain, avant une nouvelle série de grosses productions plus tard cette année.

Adapté du dessin animé qui avait marqué, en 1992, le retour de la maison de Mickey sur le devant de la scène, "Aladdin" a enregistré 86,1 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche, selon les résultats préliminaires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Ce dernier estime que le film devrait réaliser 105 millions de dollars sur l'ensemble du grand week-end de Memorial Day (lundi férié), dédié aux soldats morts sous les drapeaux.

Disney a réussi à attirer le public malgré des critiques mitigées et un duo d'acteurs méconnus pour tenir l'affiche, même si Will Smith a battu le rappel en génie à la lampe.

En comptant les recettes à l'international, "Aladdin" en est déjà à 207 millions de dollars de billets vendus, ce qui devrait le positionner, au final, assez bien parmi les nombreuses adaptations de ses grands films animés qu'a lancées Disney depuis 2015.

"Aladdin" a détrôné assez facilement "John Wick Parabellum", au sommet du box-office nord-américain le week-end dernier et qui a réalisé, de vendredi à dimanche, 24,3 millions de dollars de recettes.

Exhibitor Relations prévoit un total de 30,5 millions pour les quatre jours du long week-end, ce qui porterait ses ventes de billets à 107,1 millions de dollars depuis sa sortie, il y a dix jours.

Sur la troisième marche du podium arrive un autre Disney, "Avengers: Endgame", qui a engrangé 16,8 millions de dollars sur trois jours avec une estimation à 21,9 millions sur l'ensemble du week-end férié.

Le dernier volet de la saga Avengers poursuit lentement sa marche vers le record de recettes mondial de toute l'histoire du cinéma, avec 2,677 milliards de dollars, encore à distance respectable d'"Avatar" et ses 2,787 milliards.

En quatrième position arrive le petit héros jaune Pikachu, dont le film, "Pokémon Détective Pikachu" a atteint 13,3 millions de dollars de recettes sur trois jours, avec une prévision à 17 pour l'ensemble du week-end férié, ce qui porterait son total à 116,1 millions depuis sa sortie, il y a deux semaines.

Autre sortie de la semaine, "BrightBurn - L'enfant du mal", mélange d'horreur et de fantastique, réalise 7,5 millions de dollars en trois jours, ce qui le place en cinquième position, et devrait finir le long week-end à 9.

Voici le reste du Top 10:

6 - "Booksmart": première réalisation de l'actrice Olivia Wilde, encensée par la critique, qui engrange 6,5 millions de dollars (8 prévus pour le week-end férié).

7 - "A Dog's Journey": 4,1 millions de dollars (5,7 sur quatre jours) et 14,9 en deux semaines.

8 - "The Hustle": 3,8 millions (4,8) et 29,8 en trois semaines.

9 - "The Intruder": 2,3 millions (2,9) et 32,5 en quatre semaines.

10- "Long Shot": 1,6 million (2) et 29,1 en quatre semaines.