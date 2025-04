Nouvel album des Anglais de Pulp, le premier en 24 ans

Pulp, l'un des groupes emblématiques de l'époque de la Britpop des années 1990, a annoncé jeudi la sortie de son premier album en près de 24 ans et déjà dévoilé un nouveau single.

Intitulé "More", le nouvel opus est prévu pour juin.

Jarvis Cocker, chanteur et leader du groupe, a expliqué sur la radio BBC 6 Music que l'envie de retourner en studio était née lors de la tournée de reformation du groupe en 2023.

"Nous avons joué une nouvelle chanson vers la fin de la tournée, et personne ne nous a rien jeté à la figure, personne ne s'est enfui au bar", a plaisanté le chanteur aux allures de dandy dégingandé. "On s'est dit qu'on allait continuer et voir ce qu'on pouvait en tirer".

"More", le nouvel album, le premier depuis "We Love Life" en 2001, est dédié à l'ancien bassiste du groupe Steve Mackey, décédé en mars 2023 à l'âge de 56 ans.

Dans le single "Spike Island", les intonations caractéristiques de Jarvis Cocker sont là, de même que les envolées qui ont fait le succès du groupe né à Sheffield en 1978, à l'origine de tubes planétaires comme "Disco 2000" et "Common People".

Le chanteur de 61 ans a indiqué que l'album avait été enregistré en trois semaines à Londres en novembre-décembre, dans un communiqué publié sur le site du label Rough Trade.

"C'est la durée d'enregistrement la plus courte pour un album de Pulp. Il était visiblement prêt à arriver", a-t-il commenté, ajoutant qu'"aucune IA n'était intervenue dans le processus".

Après des années passées dans l'anonymat réservé à bien des groupes de la scène indépendante, Pulp a connu le succès avec son album "His 'n' Hers" en 1994 et le hit "Do You Remember The First Time?".

Les Anglais ont enchaîné l'année suivante avec "Different Class", un disque acclamé à la fois par la critique et les fans, contenant les iconiques et entêtants morceaux "Common People" et "Disco 2000".

Pulp s'est ensuite séparé et reformé deux fois dans les années 2000.

Des concerts ont déjà été annoncés à Glasgow, Dublin, Londres, Birmingham, Manchester et Sheffield en juin.