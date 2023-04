Nouvelle traduction pour "Mars", livre-culte du Suisse Fritz Zorn

L'un des livres les plus marquants de la littérature suisse au XXe siècle, "Mars" de Fritz Zorn, bénéficie d'une nouvelle traduction près de 50 ans après sa parution, a indiqué mercredi l'éditeur français Gallimard.

Cette traduction d'un livre de 1977 sort jeudi, par le Français Olivier Le Lay, alors que la première, en 1979, était signée de la Franco-Belge Gilberte Lambrichs.

Ce récit est l'oeuvre posthume d'un Zurichois mort d'un cancer à 32 ans, né Fritz Angst, qui dénonce le consensus de la société où il a grandi, et sa famille "passablement dégénérée".

"Sur le chemin morose de ma vie, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, et de beaucoup, c'est bien de contracter le cancer", annonce le narrateur dès le premier paragraphe.

Cette confession, dite "essai autobiographique", de quelque 300 pages fut d'abord publiée en Allemagne grâce à un autre écrivain suisse qui en signa la préface, Adolf Muschg.

"C'est devenu un livre-culte, et la traduction de Gilberte Lambrichs y a contribué. Il ne faut pas minimiser son mérite. Cependant il était nécessaire de dépoussiérer cette traduction, et de la rendre plus fidèle", explique à l'AFP l'éditrice de Gallimard responsable de cette nouvelle édition, Aurore Touya.

"Celle d'Olivier Le Lay neutralise moins la violence, et permet d'être plus près de l'aspect proprement violent, brutal du texte. (...) On voulait rendre la singularité de cette voix, redonner en français toute la force de la langue de Fritz Zorn", a-t-elle ajouté.

Le livre fut assez mal accueilli par la critique alémanique, qui y vit un témoignage trop subjectif sur la mort précoce. Mais les Suisses romands s'y intéressèrent bien plus après sa publication par une maison comme Gallimard.