Nouvelle vague de réactions à la mort d'Agnès Varda

Nouvelles réactions après la mort de l'artiste et cinéaste Agnès Varda à l'âge de 90 ans:

Jane Birkin à l'AFP: "Sa mort semble assez inimaginable. Elle avait une telle résistance qu'on l'imaginait éternelle. J'ai commencé à bien la connaître au moment de travailler sur +Jane B. par Agnès V.+, au cours de ces deux ans de tournage, et plus encore par la suite. Elle avait un côté assez bulldozer et aussi un côté fragile. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi curieux qu'elle. Elle avait une très grande connaissance de l'art. Je ne peux plus aller à Lyon sans me rappeler de notre voyage ensemble là-bas au Festival des Lumières. Un soir, je m'apprêtais à dormir tranquillement à l'hôtel, et elle m'a dit: +ah non ! On peut dormir dans le lit de Louis Lumière et de sa femme! C'est extraordinaire de nous permettre de faire ça!+ Donc on a dormi dans le musée, et au réveil elle m'attendait avec les croissants au bord du lit."

L'artiste JR, sur Instagram, en légende d'une photo d'eux deux: "A toi, mon étoile filante où que tu sois..."

Madonna, sur Twitter: "Adieu à l'une de mes cinéastes préférées, Agnès Varda. Toujours un esprit curieux, créatif, enfantin jusqu'au dernier moment".

La réalisatrice américaine Ava DuVernay sur Twitter "Merci Agnès. Pour vos films. Pour votre passion. Pour votre lumière. Elle rayonne".

Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes sur Twitter: "Varda est partie, mais Agnès sera toujours là. Intelligente, vive, douce, spirituelle, rieuse, cocasse, inattendue comme l'est son oeuvre. Ses films de quat'sous sont notre trésor. Un trésor national: celui de l'esprit français".

L'Académie des César, par la voix de son président Alain Terzian: "Son oeuvre et l'amour que nous avions pour elle étaient si grands que nous la croyions éternelle... Agnès Varda était une très grande dame, une pionnière et une icône de la Nouvelle Vague dont elle fut l'une des rares réalisatrices. Ma chère Agnès, depuis des années, tu étais pour nous un repère, un phare, un socle"

Philippe Labro, journaliste, écrivain sur Twitter: "Agnès Varda: disparition d'une exceptionnelle femme. Pour ma génération, c'est +Cleo de 5 à 7+ qui restera et puis, il y a son rôle auprès de Demy et il y a toute sa vie qui se transforme en légende. Elle appartient au Cinéma Français".

La Berlinale, qui avait rendu hommage à Varda en février, par le biais de son directeur Dieter Kosslick, dans un communiqué: "Le monde du cinéma a perdu une grande artiste. Ses oeuvres courageuses étaient marquées par un style volontaire, où elle se détachait des conventions et des dramaturgies prédéfinies".

Arte France, par la voix de sa présidente Véronique Cayla: "Agnès Varda était cette merveilleuse conteuse du quotidien, toujours au plus près des gens et de leur intimité, sans jamais être voyeuse, pour ne faire la part belle qu'à leur dignité et leur humanité. A force d'inventivité débridée, d'espièglerie et de fantaisie facétieuse, Agnès Varda avait réussi à nous faire croire qu'elle était éternelle"

bur-nip/rh/ast

