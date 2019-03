Nouvelle vague de réactions à la mort d'Agnès Varda

Nouvelles réactions après la mort de l'artiste et cinéaste Agnès Varda à l'âge de 90 ans:

Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes sur RTL: "Elle a inventé quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Elle s'exprimait avec un sens de l'universel qui fait qu'elle a toujours été populaire. Elle a suscité des vocations et il y a aujourd'hui de nombreuses réalisatrices partout dans le monde, et spécialement en France, qui ont suivi ses traces. Ça va être à la fois facile de s'en inspirer tellement c'est riche, et difficile de la remplacer."

L'actrice Sandrine Bonnaire dans une lettre à Agnès Varda, transmise à l'AFP: "dans mon jardin, ce 29 mars, de nos mains mon frère et moi avons planté un arbre. C'est l'arbre d'Agnès."

La Fondation Cartier à l'AFP: "Agnès nous a quittés. La Fondation Cartier salue la mémoire d'Agnès Varda, une femme exceptionnelle, une immense artiste, notre voisine, notre très chère amie."

Le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, sur Twitter: "Agnès Varda aimait le cinéma et le cinéma l'aimait en retour. Nos belles rencontres ont été des moments forts de ma vie. C'était la plus jeune âme que j'ai rencontrée."