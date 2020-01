Nouvelles nominations à Hollywood pour le dernier Tarantino et "1917"

Quentin Tarantino avec "Once Upon a Time... in Hollywood" et Sam Mendes avec "1917" ont consolidé leurs chances dans la course aux prix cinématographiques en étant sélectionnés mardi par les associations des producteurs et réalisateurs d'Hollywood, après leur victoire aux Golden Globes.

Ces long-métrages figurent dans la liste des dix films retenus par la Producers Guild of America (PGA), baromètre relativement fiable en vue des Oscars qui seront décernés le mois prochain. Sur les 30 dernières éditions, l'association des producteurs a élu à 21 reprises le vainqueur de l'Oscar du meilleur film, dont "Green Book" et "La Forme de l'Eau" ces deux dernières années.

Pour 2020, la PGA a également sélectionné le "Joker", avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, et le thriller politico-mafieux de Martin Scorsese, reparti bredouille des Golden Globes dimanche soir.

"Parasite", comédie sombre du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, est le seul film en langue étrangère à avoir franchi le cap des nominations, tandis que "Les Filles du Dr March", adaptation signée Greta Gerwig, est l'unique oeuvre dirigée par une femme.

L'association des réalisateurs américains (DGA) a de son côté dévoilé mardi sa sélection, dont le vainqueur est là encore souvent récompensé par un Oscar du meilleur réalisateur.

Sans grande surprise, Sam Mendes affrontera Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho et Taika Waititi, réalisateur de "Jojo Rabbit", fable grinçante sur le nazisme et l'intolérance primée au festival de Toronto.

Aucune femme ne figure dans la liste principale de la DGA même si trois réalisatrices sont retenues dans la catégories des "premiers films".

La PGA remettra ses prix à Hollywood le 18 janvier et la DGA le 25 janvier. Les prestigieux Oscars, dont les nominations sont attendues lundi, seront quant à eux décernés le 9 février.