Voici de nouvelles réactions au décès de Charles Aznavour :

- Bernard Lavilliers (à l'AFP): "C'était un géant cet homme pour ce qui était de la chanson, il était fou de la scène. Il m'avait d'ailleurs dit: +si j'arrête de chanter, je meurs+. Ce que j'aimais chez lui, c'était sa voix, qui me faisait un drôle d'effet. Elle avait quelque chose du voyage. Sûrement du fait que ses parents sont arrivés en France apatrides... Il avait des mélodies légèrement de l'est.

La nostalgie, la mélancolie qui sortaient de sa voix me touchaient toujours. C'était un +chanteur-migrant+, c'est pour cette raison qu'il voyageait autant. (...) C'était le mec le plus gonflé qui soit pour avoir écrit +Comme ils disent+ à cette époque, en 1972, et étant un chanteur très aimé des femmes".

- Nathalie Baye (sur Instagram): "Vous allez nous manquer mais par bonheur vos chansons seront toujours là".

- Kery James (sur Twitter): "Une pensée émue pour la famille de Charles Aznavour et particulièrement à Jean-Rachid qui a rendu possible cette rencontre. Il me semble que c'était hier encore...."

- Amel Bent a changé sa photo de profil sur Twitter par une photo de Charles Aznavour, et a mis en ligne les paroles de "La Bohème"

- Hélène Segara (sur Twitter): "Il est difficile de mettre des mots sur ce que représentait Charles Aznavour pour les Arméniens mais je sais qu'il était grand et laissera un immense vide... Toute ma tendresse pour lui et ceux qui l'aiment... #RIP"

- Henrikh Mkhitaryan, footballeur arménien jouant à Arsenal (sur Twitter): "C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons aujourd'hui le décès de notre très cher Charles #Aznavour . Un monument nous quitte, mais l'ensemble de son oeuvre restera à jamais gravée dans nos coeurs. You'll always stay For "us", For "me" - FORMIDABLE! Reposez en paix".

- Serge Lama (sur LCI): "C'était comme un père pour moi. Je suis un orphelin ce soir"