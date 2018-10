Voici de nouvelles réactions au décès de Charles Aznavour :

- Michel Polnareff (sur Facebook): "J'ai du mal à exprimer l'étendue de mon chagrin à l'annonce de la disparition de ce grand homme au talent immense que j'admirais en tant que créateur et en tant qu'ami. Je l'avais trouvé fragile dernièrement et m'inquiétais au sujet de son projet de tournée mondiale. Au revoir Charles, on devait se voir bientôt à Los Angeles. Je suis très triste".

- Liza Minnelli (sur Facebook): "Charles était mon mentor, mon ami, mon amour. Il me manquera pour toujours".

- Quincy Jones (sur Twitter): "Depuis que nous nous sommes rencontrés, nous avons eu comme un lien de parenté solide, qui a duré plus de six décennies. Je chérirai pour toujours le souvenir de ces moments passés ensemble, que ce soit en studio ou en vacances dans le Sud de la France. Repose en paix, cher Charles..."

- Morrissey (site internet): "Charles Aznavour est mort. Impossible, et pourtant vrai. (...) Il y a quelques années, je l'avais invité à chanter sur mon album +World peace is none of your business+. Il avait écouté, mais décliné - un homme sage s'il en était ! La musique dure plus longtemps que la vie, et Charles Aznavour est la musique : maintenant, aujourd'hui, demain et pour toujours".