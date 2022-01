Nucléaire: avec sa BD "Le droit du sol", Étienne Davodeau cible l'enfouissement des déchets

En ciblant le projet Cigéo de Bure, Étienne Davodeau, auteur de la BD à succès "Le droit du sol", espère montrer "les limites et les dangers" de l'enfouissement des déchets nucléaires en plein débat électoral sur l'avenir de cette industrie.

"J'ai commencé à penser à ce sujet il y a un peu plus de trois ans. Je n'avais aucune idée que le nucléaire allait revenir sur le devant de la scène" avec notamment l'annonce d'Emmanuel Macron de lancer un programme de construction de réacteurs nucléaires et la campagne présidentielle, explique l'auteur de 56 ans lors d'un entretien avec l'AFP.

Pendant 200 pages, Étienne Davodeau poursuit une idée originale: rallier à pied la grotte de Pech Merle, dans le Lot, à Bure dans la Meuse, lieu du projet d'enfouissement des déchets nucléaires baptisé Cigéo.

Soit une marche effectuée en juin et juillet 2019 de près de 800 km, empruntant la "diagonale du vide". "Pour faire ce genre de livres, le sujet en soi ne suffit pas, j'ai besoin de trouver une porte d'entrée un peu latérale", dit-il pour expliquer la genèse du projet.

Hostile à l'atome dans un pays de "toxicos du nucléaire", Étienne Davodeau met en parallèle la grotte où des sapiens ont dessiné "des trucs magnifiques" et le projet Cigéo où "on doit laisser des trucs dégueulasses à nos descendants", explique-t-il en sirotant un thé dans le cadre chaleureux de sa maison en bois à Rablay-sur-Layon, village du Maine-et-Loire.

Avec plus de 110.500 exemplaires vendus depuis la sortie le 6 octobre, "Le droit du sol" (Futuropolis) a rejoint le cercle des livres vendus à plus de 100.000 exemplaires de l'auteur avec "Les Mauvaises gens" (2005), "Cher pays de notre enfance" (2015) et "Les ignorants" (2011), son best-seller avec plus de 300.000 ventes dans sa version française.

En sillonnant récemment librairies et médiathèques pour la promotion de la BD, Étienne Davodeau a reconnu avoir "sous-estimé" la méconnaissance des Français au projet de Bure et à la question des déchets radioactifs qui comporte, selon lui, "des zones d'ombre terribles".

Ces déchets constituent à ses yeux "l'un des gros talons d'Achille" de cette industrie vantée par ses défenseurs comme "propre" et décarbonée.

- "circuit court" -

"Si ce bouquin peut avoir cette petite vertu de donner à voir ce qui se passe là-bas et comprendre ce qu'est le projet Cigéo, ses limites et ses dangers, ce serait pas mal", dit-il, se félicitant que la BD soit devenue "vecteur d'autres choses que de la distraction pure".

En 20 ans, il a pu mesurer le chemin parcouru par la BD d'enquête: "en 2001, pour Rural, j'avais eu beaucoup de mal à trouver un éditeur", se souvient-il.

Hasard du calendrier, "Le monde sans fin" dessiné par Christophe Blain avec le scénario de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, autre carton en librairie avec 185.000 exemplaires vendus d'après l'éditeur Dargaud, est sorti le même mois que "Le droit du sol", en réhabilitant, lui, l'atome.

"Depuis trois mois, à chaque médiathèque, à un moment ou un autre, on me demande si j'ai lu le bouquin de Jancovici qui est un des avocats les plus fervents du nucléaire. Je connais bien sa position", répond Davodeau, silhouette athlétique, crâne dégarni et barbe poivre et sel, qui peut voir par temps clair de sa maison les vapeurs de la centrale de Chinon.

Pour son prochain ouvrage, ce père de deux filles, qui dessine encore à la main ses planches et dont les amis sont "profs, vignerons, chômeurs, retraités", devrait retrouver le terrain de la fiction et dessiner la Loire toute proche, animé par cette volonté "de parler d'ici et maintenant".

"Plus ce que je raconte est près de moi, plus je suis légitime à le raconter. Moi si je fais le choix de raconter la vie d'un vigneron (dans "Les ignorants", ndlr) ou une balade à pied, c'est quelque chose qui passe d'abord par une expérience physique concrète", dit-il, défendant l'idée d'un "circuit court" créatif.