Nuits de Fourvière 2025: Kraftwerk, Clara Luciani, Beth Gibbons à l'affiche

140 représentations, dont une quarantaine de concerts : les Nuits de Fourvière, qui drainent chaque année plus de 150.000 spectateurs à Lyon, offriront certains des plus grands noms, comme Clara Luciani, Kraftwerk, Beth Gibbons, Pomme, Jeanne Added...

La 79e édition du festival, qui se déroulera du 2 juin au 26 juillet, restera fidèle à sa tradition de diversité, avec de la musique, du théâtre et de la danse, comme l'ont annoncé les organisateurs, mardi.

Les Irlandais de Fontaines D.C. ouvriront le bal des concerts le 9 juin, avant un défilé impressionnant des plus grands: Jean-Louis Aubert, Clara Luciani, M (accompagné de Fatoumata Diawara et Balla Diabate), la chanteuse britannique Beth Gibbons, Feu! Chatterton, Jorja Smith, Jeanne Added, sans oublier la Lyonnaise Pomme, qui sera à la maison.

Outre la musique, une place toute particulière sera dédiée à la magie avec l'installation d'un "village magique" en plein centre de Lyon, où ateliers, expos et spectacles se succèderont.

La danse sera comme toujours à l'honneur avec, notamment, Benjamin Millepied dans un hommage au chanteur et guitariste américain Jeff Buckley.

Des soirées à thème, les "samedis des Nuits", feront la part belle au "Folk and roots", au "Hip-Hop", au rap (la "Nuit du rap"), à l'Afrique avec "African grooves" et enfin, dans un grand final, au karaoke, avec "We can be heroes".

La billetterie s'ouvre le 19 mars à midi.

En 2024, les Nuits de Fourvière avaient attiré 165.000 spectateurs.