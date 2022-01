Nuits de la lecture: "le délire sublime" d'Albert Cohen en vedette

Les personnages Ariane et Solal qui "se regardaient sans cesse dans le délire sublime des débuts", selon les mots du romancier Albert Cohen, sont parmi les vedettes des Nuits de la lecture, festival national de jeudi à dimanche.

Cette sixième édition des Nuits a pour thème "Aimons toujours! Aimons encore!" (le titre d'un poème de Victor Hugo). Et des lectures publiques de trois extraits de romans sur l'amour sont proposés par le ministère de la Culture.

Parmi eux, deux chapitres de "Belle du Seigneur", le chef-d'oeuvre du Suisse Albert Cohen en 1968, où Ariane, épouse qui s'ennuie, et Solal, flamboyant fonctionnaire international, fuient le Genève des années 30 pour vivre hors des contraintes.

"Solal et son Ariane, hautes nudités à la proue de leur amour qui cinglait, princes du soleil et de la mer, immortels à la proue, et ils se regardaient sans cesse dans le délire sublime des débuts", dit la fin du chapitre XXXVIII.

Les deux autres extraits sont signés Simone de Beauvoir, avec "Les Inséparables", un récit publié en 2020 après être longtemps resté inédit, et Marguerite Duras, avec "Les Petits Chevaux de Tarquinia", un roman de 1953.

Les Nuits de la lecture sont le premier grand événement de l'année de la lecture "grande cause nationale". Pour la première fois, le festival est organisé par le Centre national du livre.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a salué "une programmation à la hauteur de cette ambition: pendant quatre soirées, du Japon à la Colombie, en passant par l'Europe et la France, près de 5.000 événements, lectures, rencontres avec des écrivains, dialogues entre lecteurs, quiz, lectures musicales vont réunir les amoureux des mots".

La programmation complète est à retrouver sur le site internet du festival, nuitdelalecture.culture.gouv.fr.