Obsèques de l'écrivain Dominique Lapierre vendredi sur la Côte d'Azur

Les obsèques de l'écrivain français Dominique Lapierre, passionné par l'Inde et auteur du best-seller "La Cité de la joie", auront lieu vendredi à Ramatuelle, sur la Côte d'Azur, a-t-on appris lundi auprès de la paroisse et des pompes funèbres.

Âgé de 91 ans, Dominique Lapierre, qui a vendu des millions de livres dans le monde et a été traduit dans une trentaine de langues, est "mort de vieillesse" vendredi (2 décembre), avait annoncé dimanche sa veuve au quotidien régional Var-Matin.

"Les obsèques auront lieu à Ramatuelle, vendredi à 14h30, dans l'église Notre-Dame de l’Assomption", a indiqué à l'AFP la paroisse de Ramatuelle-La Croix-Valmer.

Les funérailles auront lieu "dans la plus stricte intimité", mais le corps est "visible au funérarium de Cogolin (près de Saint-Tropez et Ramatuelle) jusqu’à vendredi midi", ont de leur côté précisé les pompes funèbres Var Azur Funéraire ainsi que la mairie de Ramatuelle où Dominique Lapierre avait longtemps vécu.

En Inde, pays où Dominique Lapierre a aussi mené de nombreuses actions humanitaires, son décès a été vécu comme un "crève-coeur" par ses amis.

"Nous sommes sous le choc depuis la nouvelle du décès de Dominique Lapierre", a déclaré par téléphone à l'AFP Abdul Wohab, directeur de l'organisation caritative indienne Southern Health Improvement Society près de Calcutta. "C'est un crève-cœur", a-t-il ajouté.

Selon lui, l'écrivain s'était rendu plus "de 35 fois dans les îles des Sunderbans, dans l'État indien du Bengale occidental (est), et a travaillé en silence et avec une grande humilité pour des millions de personnes de la région depuis 1986".

Le roman "La Cité de la joie", écrit avec l'Américain Larry Collins, paru en 1985 s'est vendu à des millions d'exemplaires et a fait l'objet d'un film, réalisé par Roland Joffé, en 1992.

Un autre de ses best-sellers, "Paris brûle-t-il?" sur la libération de la capitale française pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été adapté à l'écran par René Clément, avec une pléiade de stars, comme le Français Jean-Paul Belmondo ou l'Américain Kirk Douglas. Les Américains Francis Ford Coppola et Gore Vidal avaient cosigné le scénario.