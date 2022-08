Obsèques de Sempé vendredi à Paris

Les obsèques du dessinateur Sempé, mort jeudi à 89 ans, auront lieu le vendredi 19 août à Paris, ont indiqué ses proches à l'AFP samedi.

Une messe se déroulera à 14h00 en l'église Saint-Germain-des-Prés, suivie de l'inhumation au cimetière du Montparnasse.

Grand maître français de l'humour et de la poésie, mélange de dérision et de modestie, Sempé a tracé depuis les années 1950 une oeuvre pleine de bonhomie: les célébrissimes albums pour enfants du "Petit Nicolas" et des dessins de presse, dans Paris Match ou L'Express ou le prestigieux magazine américain New Yorker.

L'annonce de sa mort jeudi a suscité une vague d'hommages.