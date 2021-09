Ode au métissage musical, l'opéra "Le temps où nous chantions" créé à Bruxelles

Baroque, jazz, hip-hop, rap: toutes les musiques s'entrelacent dans un nouvel opéra créé à Bruxelles pour raconter le destin d'une famille mixte dans une Amérique minée par le racisme.

"Le temps où nous chantions" est tiré du livre éponyme de Richard Powers, l'histoire sur un demi-siècle d'un couple et de leurs trois enfants, soudés par un même amour de la musique et du chant. Une passion qui les protège un temps face à la ségrégation et la haine, avant que la famille n'éclate.

"Ce livre m'a bouleversé. C'est un éloge de la musique à travers ses personnages. Quand ils sont enfants, ils ne sont acceptés ni par les Noirs, ni par les Blancs, la musique est leur sauvetage", confie le Belge Kris Defoort, compositeur de l'opéra dont la première aura lieu mardi au Théâtre de La Monnaie.

- ADN musical -

Autre motif d'intérêt pour le musicien de 61 ans: un itinéraire qui résonne avec le sien.

Dans le roman, Jonah, à la voix exceptionnelle, devient ténor mais choisit d'aller chanter en Europe où il découvre la musique ancienne. Son frère, pianiste et accompagnateur dévoué, bifurquera vers le piano-bar.

Kris Defoort, qui a appris enfant la musique à l'oreille comme les héros du roman paru en 2003, a étudié la musique baroque dans les années 70. Mais "fasciné" par le jazz, il est parti jouer trois ans comme pianiste à New York, avant de "tomber" dans la musique contemporaine.

"Je me laisse influencer par toutes les musiques, je puise dans mon expérience et j'en fais un langage. Mon ADN musical, c'est d'absorber tous ces styles", explique-t-il à l'AFP.

Restait à convaincre Richard Powers, l'un des grands noms de la littérature américaine.

"J'avoue, j'ai bu une bouteille de vin rouge et je lui ai écrit un mail". C'était il y a plus de 10 ans. L'écrivain qu'il a rencontré en Europe, lui a donné carte blanche pour ce qui sera son quatrième opéra.

Il s'ouvre par la rencontre des parents, la mère afro-américaine qui aurait voulu devenir soprano mais doit se contenter de chanter dans les églises, et le père, un juif allemand mélomane qui a fui la barbarie nazie.

Dans le roman, elle a lieu le jour du récital à Washington en 1939 de la cantatrice Marian Anderson devant le Lincoln Memorial, après que l'accès à une salle de concert lui a été refusé en raison de sa couleur de peau.

Des images de ce concert historique en présence d'une foule immense seront projetées sur grand écran. Tout comme des scènes iconiques de manifestations ou d'émeutes qui ont marqué la lutte toujours recommencée pour les droits civiques et contre les violences racistes aux Etats-Unis.

- "Un chemin possible" -

Des images qui feront forcément écho aux manifestations en 2020 du mouvement "Black Lives Matters" après la mort de George Floyd, même si pour le compositeur "ce thème est de tous les temps".

"J'espère que le public sera touché par les personnages et qu'il percevra le message", ajoute-t-il.

L'originalité de l'oeuvre chantée en anglais est aussi d'avoir donné à chaque personnage une couleur musicale, reflet de leur propre quête d'identité: Bach ou Schubert pour Jonah le ténor, du blues pour la mère ou encore du hip-hop pour la soeur rebelle qui rejoindra les Black Panthers.

"Ce mélange de musiques, c'est très rare", souligne le chef canadien Kwamé Ryan, qui a grandi à Trinité-et-Tobago avant de parfaire sa formation en Angleterre.

Dans la fosse, un quartet de jazz côtoie un ensemble classique, un défi pour le chef d'orchestre car "leur langage est différent".

La distribution très internationale réunit sept chanteurs et chanteuses, en majorité noirs.

"Les chanteurs noirs demeurent une minorité dans le monde de l'opéra. Cette oeuvre offre l'opportunité d'accroître une prise de conscience et de sensibiliser les gens. L'art est un formidable moyen d'ouvrir cette discussion", souligne le chef d'orchestre.

Il espère aussi que cette création servira d'exemple, comme l'ont été les athlètes noirs dans le sport ou les musiciens dans la pop.

"L'histoire qui est racontée et la production elle-même démontrent qu'un chemin est possible".