Oeil de biche: le maquillage de l'épidémie par le maquilleur des stars

"La petite virgule à l'extérieur et puis vous rentrez vers l'intérieur". C'est ainsi qu'Olivier Echaudemaison, qui a maquillé Grace Kelly, Audrey Hepburn et Sophia Loren, dessine l'oeil de biche, un accent beauté incontournable pour le jour on l'on devra tous sortir masqués.

"Les femmes ont peur de l'eye liner, qui est pourtant "un truc fantastique", déclare à l'AFP le responsable du maquillage et directeur créatif de Guerlain, auquel les plus belles femmes de la planète ont confié leur mise en beauté.

Or pour s'y mettre, c'est le moment ou jamais.

Confinés, on a le temps de suivre les tutos sur internet, nous entraîner, rater le trait, se démaquiller, recommencer. Voire même aller plus loin en s'amusant à poser des ombres à paupières et highlighter, cette touche de lumière pour raviver le teint, ou allonger les sourcils.

- Astuces des femmes voilées -

En temps normal, le rouge à lèvre est un produit qui se vend le plus en maquillage, plébiscité par neuf femme sur dix.

"En cas de crise les femmes s'achètent un nouveau rouge à lèvres. Cela coûte 20-35 euros, peu importe, et elles ont un sourire éclatant", souligne Olivier Echaudemaison.

Mais la crise actuelle liée à la pandémie de coronavirus n'est pas comme les autres.

Le port de masques généralisé en Asie en temps d'épidémies est maintenant obligatoire dans plusieurs pays européens. Il l'est devenu dans certaines communes française et est hautement recommandée depuis quelques jours sur tout le territoire national.

Le moment de mettre en valeur le regard en piochant dans les secrets de beauté des femmes voilées, selon Olivier Echaudemaison.

"Avec les masques, il n'y a plus de bouche, donc on se maquille les yeux", et aussitôt "les femmes prennent des allures de Moyen-Orient".

Chic et sensuel, l'oeil de biche, ce maquillage star des années 50 et 60 immortalisé par Audrey Hepburn ou Brigitte Bardot ne se démode pas et est facile à réaliser si on va dans le sens inverse, conseille M. Echademaison.

- Bouder le maquillage est "une erreur" -

"Si on part de l'intérieur, on dérape. Commencez de l'extérieur, c'est beaucoup plus facile. Si on n'a pas d'eye liner dans sa trousse de maquillage, "un crayon bien taillé fera aussi l'effet", assure le styliste.

Et on ne touche pas aux sourcils que les femmes "épilent souvent trop". "Il faut laisser la forêt vierge, c'est plus moderne".

Ne pas se maquiller sous prétexte qu'on ne sort plus est "une erreur", selon Olivier Echaudemaison, qui y voit un signe de laisser-aller.

Pour les visioconférences indispensables à cette époque de télétravail, "il ne faut pas être outrageusement maquillée, mais ne pas avoir l'air non plus de sortir de son lit", juge-t-il.

"On oublie les ombres à paupières qui vont faire trop sophistiqué surtout si on va raconter des choses tristes ou dures. Les cheveux nets, le sourire impec, du mascara" feront l'affaire. "Ce n'est pas la peine de mettre un rouge à lèvre fracassant, plutôt du gloss. Ce n'est pas la peine d'avoir l'air d'aller au festival de Cannes".