"Old", le nouveau thriller de M. Night Shyamalan, en tête du box-office américain

Le nouveau thriller fantastique de M. Night Shyamalan, "Old", s'est hissé immédiatement en tête du box-office nord-américain avec 16,9 millions de dollars d'entrées pour son premier week-end dans les salles, selon les chiffres d'un cabinet spécialisé publiés lundi.

Le film du réalisateur américain de "Sixième Sens" et "Incassable" raconte l'histoire d'une famille qui se retrouve coincée sur une plage où les vacanciers subissent un vieillissement ultra-accéléré.

"Old", avec Gael Garcia Bernal et Vicky Krieps, a battu ce week-end une autre nouvelle sortie aux Etats-Unis et au Canada, "Snake Eyes", nouveau volet de la saga "G.I. Joe", qui a encaissé 13,4 millions de dollars.

A la troisième place arrive "Black Widow", le dernier Marvel, spin-off des Avengers, qui a enregistré 11,6 millions de dollars de recettes.

Premier la semaine dernière pour sa sortie, le film familial "Space Jam: Nouvelle Ere", avec la superstar du basket LeBron James, descend à la quatrième place ce week-end avec 9,6 millions.

Le neuvième volet de la saga "Fast & Furious" arrive lui cinquième avec 4,8 millions, pour un total sur cinq semaines de plus de 160 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

- "Escape Game 2: Le monde est un piège": 3,5 millions de dollars

- "Baby Boss 2: Une affaire de famille": 2,9 millions de dollars

- "American Nightmare 5: Sans limites": 2,4 millions de dollars

- "Sans un bruit 2": 1,2 million de dollars

- "Roadrunner": 880.000 dollars