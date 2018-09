Omar Ba, l'artiste sénégalais s'expose à Paris

Pour Omar Ba, fini les années de galère, le voici adoubé par l'un des plus grands galeristes parisiens. Daniel Templon a fait découvrir au public français des stars pop comme Andy Warhol, Willem de Kooning. C'est la première fois qu'il représente un artiste africain.



“L’Afrique m’intéresse parce qu’elle a quelque chose de différent et c’est ce que j’ai trouvé dans la peinture d’Omar Ba”, explique le galeriste.

Je crée des formes hybrides, je mélange des humains avec des animaux et ce sont des sortes de métaphores. Je mélange ou je crée des personnages sur pilotis, avec des chaussures. J’essaye de peindre le rêve, de représenter des choses qui sont peut-être dans notre imaginaire, pour parler du monde actuel. Omar Ba

Un univers onirique et politique qu'il crée à coup de crayons, de stylos. L'artiste joue avec les techniques et privilégie le grand format, tout est dans les détails.



“Si je fais des petits dessins, on est obligé de s’approcher pour voir les détails. Pour voir les grands dessins, on doit reculer. Ce geste d’aller et retour c’est quelque chose que je cherche dans mon travail", raconte Omar Ba.



Mais Omar Ba n'en a pas fini avec les allers-retours pour rester connecté avec la réalité du Sénégal, il travaille à Dakar mais c'est bien en Europe qu'il vend ses toiles : entre 10 et 45 000 euros selon les oeuvres.