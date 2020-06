Omar Sy appelle à "dénoncer les violences policières" en France

L'acteur star Omar Sy appelle à "se réveiller" et à "dénoncer les violences policières" en France, dans une tribune publiée jeudi dans L'Obs, appelant de ses voeux une "police digne de notre démocratie", après les manifestations pour Adama Traoré.

"Réveillons-nous", demande Omar Sy dans cet appel, qu'il invite à signer pour le suivre dans sa démarche.

"J'ai marché pour George Floyd aux Etats-Unis. Le nom de George Floyd en charriait bien d'autres en écho dans ma tête. Celui d'Adama Traoré, en France", souligne-t-il dans ce texte.

"La mort d'Adama Traoré est aussi injuste et indigne que celle de George Floyd. Je me réjouis qu'on en prenne conscience aujourd'hui, je me réjouis de voir des dizaines de milliers de personnes venues de tous horizons sociaux entourer de leurs forces les proches d'Adama Traoré, ses frères, sa soeur, Assa", dit encore Omar Sy.

L'acteur avait manifesté son soutien à la famille d'Adama Traoré lors de la mort de ce jeune homme noir en 2016, après une interpellation. Il a depuis accompagné sa soeur dans sa quête de justice.

"Regardons devant nous, ayons le courage de dénoncer les violences policières qui sont commises en France. Engageons-nous à y remédier. Ne soyons plus spectateurs d'un système violent", poursuit-il.

Il appelle encore "au changement, à la remise en cause d'un système qui ne peut prétendre à la justice sans mettre fin à l'impunité organisée qui sévit depuis des décennies".

Au moins 20.000 personnes ont manifesté mardi à Paris à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré.

D'autres rassemblements en France ont réuni plusieurs milliers de personnes pour dénoncer les violences policières, dans le contexte de la mort aux Etats-Unis de George Floyd, un Noir de 46 ans asphyxié par un policier.