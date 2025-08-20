Onze ans après Conchita Wurst, l'Eurovision 2026 de retour à Vienne

Le
20 Aoû. 2025 à 06h55 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'artiste autrichien Johannes Pietsch, alias JJ, célèbre sa victoire à l'Eurovision 2025,le 18 mai 2025 à Bâle

L'artiste autrichien Johannes Pietsch, alias JJ, célèbre sa victoire à l'Eurovision 2025,le 18 mai 2025 à Bâle

AFP
Fabrice COFFRINI
Partager 3 minutes de lecture

L'Eurovision revient à Vienne, temple de la musique classique préféré à la ville de montagne Innsbruck, a annoncé mercredi la radio-télévision publique autrichienne ORF, organisatrice l'an prochain du concours de la chanson, dont la finale est prévue le 16 mai.

La capitale de plus de deux millions d'habitants s'était portée candidate avec le slogan "Europe, shall we dance?" (Europe, dansons-nous?), forte du succès de l'édition 2015 après le triomphe de la drag-queen barbue Conchita Wurst.

Cette fois, c'est le jeune artiste JJ, contre-ténor austro-philippin de 24 ans, qui a ramené le trophée à la maison.

"La réputation de Vienne, considérée comme l'une des villes les plus importantes au monde sur le plan de la musique, et sa situation au cœur de l'Europe en font la ville hôte idéale" pour ce 70e concours, a commenté dans un communiqué Martin Green, le directeur de l'Eurovision, après l'annonce du lieu sur les antennes d'ORF.

166 millions de téléspectateurs

Vienne avait aussi accueilli l'Eurovision en 1967, un peu plus de dix ans après sa création. Mais l'événement n'a plus rien à voir avec ses débuts: désormais extravagant, spectaculaire et souvent kitsch, il est suivi par 166 millions de téléspectateurs dans 37 pays, et séduit les nouvelles générations sur les réseaux sociaux.

Avec chaque année, son lot de polémiques: s'il s'est par la suite excusé pour ses propos, Johannes Pietsch, alias JJ, a regretté après sa victoire la participation d'Israël au concours malgré l'offensive meurtrière menée à Gaza, espérant que le pays en serait exclu en 2026.

Il avait aussi appelé à "une plus grande transparence" concernant le vote du public, qui a propulsé au second rang cette année à Bâle la chanteuse israélienne et survivante de l'attaque sanglante du 7 octobre 2023, Yuval Raphael.

Et dans les rues de Suisse comme en Suède un an plus tôt, des manifestants propalestiniens avaient fait le déplacement pour faire entendre leur voix.

Des pays ont déjà été exclus du concours, à l'instar du Bélarus en 2021 après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. La Russie l'a été un an plus tard, après avoir envahi l'Ukraine.

"Spectacle queer et woke"

L'Eurovision est aussi une grande fête pour la tolérance, offrant une importante visibilité à la communauté LGBT+.

En clin d'oeil au concours, Vienne avait installé en 2015 des feux piétons de signalisation mettant en scène des couples gays au lieu du petit bonhomme solitaire. Plébiscités par le public, ces pictogrammes ont perduré et essaimé dans plusieurs villes d'Autriche.

De quoi déplaire au parti d'extrême droite autrichien FPÖ. Vainqueur l'an dernier des législatives même s'il a échoué à former un gouvernement, il a dénoncé "un spectacle queer, gauchiste et woke", et pointé "l'irresponsabilité" d'une telle organisation au moment où l'Autriche, visée par une procédure de la Commission européenne pour déficit excessif, croule sous "une montagne historique de dettes".

En Suisse, la facture de l'événement a été estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Malgré ce coût non négligeable, le maire social-démocrate Michael Ludwig s'est dit "prêt" à relever le défi, vantant une capitale "cosmopolite" habituée des événements internationaux, aux "énormes capacités d'hébergement" et extrêmement bien reliée au reste de l'Europe par l'avion et le train.

L'Eurovision aura lieu, comme en 2015, dans la Wiener Stadhalle, salle de concerts pouvant accueillir jusqu'à 16.000 personnes.

"Together on top" (Ensemble au sommet): la touristique Innsbruck, dans le Tyrol, avait misé sur la carte alpine et son "hospitalité" pour l'emporter mais la ville de 132.000 habitants a perdu le duel face à la capitale.

Culture
AUTRICHE

Dans le même thème - Culture

Une scène du film d'animation Ne Zha 2 dans une salle de cinéma à Pékin, le 16 février 2025
Culture

Le phénomène chinois "Ne Zha 2" espère séduire le public américain avec la voix de Michelle Yeoh

Chappell Roan sur scène aux Grammy awards à Los Angeles, aux Etats-Unis, le 2 février 2025
Culture

Costumes drag et "Good luck, Babe!": l'extravagante Chappell Roan ouvre Rock en Seine

Mo Chara, membre du groupe de rap irlandais Kneecap, se produit sur la scène West Holts lors du quatrième jour du festival de Glastonbury, qui se tient à Worthy Farm, dans le village de Pilton, dans le Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre, le 28 juin 20
Culture

Un rappeur du trio nord-irlandais Kneecap comparaît à Londres, accusé de soutien au Hezbollah

48.20849, 16.37208

À la une

International

Nouvelle crise entre Netanyahu et Macron, accusé de nourrir l'antisémitisme

Afrique

Côte d'Ivoire : le parrainage citoyen, le premier défi avant la présidentielle

Afrique

Mali: l'ancien Premier ministre Choguel Maïga écroué pour "atteinte aux biens publics, faux et usage de faux"

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

À l’entrée de Gaza, des centaines de camions humanitaires bloqués et une aide au compte-gouttes

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

TERRIENNES

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?