"Oppenheimer" domine les Oscars, "Anatomie d'une chute" primé

La déflagration annoncée a bien eu lieu: "Oppenheimer" a remporté dimanche l'Oscar du meilleur film ainsi que six autres statuettes, lors d'une belle soirée pour le film français "Anatomie d'une chute", récompensé pour son scénario.

Auréolé de critiques dithyrambiques et d'un casting impeccable, le portrait du père de la bombe atomique brossé par Christopher Nolan a largement dominé la soirée.

"Je ne saurais trop insister sur l'incroyable équipe que nous avons réunie pour ce film", a réagi le cinéaste, en profitant de son prix du meilleur réalisateur pour remercier tous les acteurs.

Cillian Murphy, magistral en Robert Oppenheimer, génie nucléaire pétri de contradictions et de doutes, a lui remporté l'Oscar du meilleur acteur.

L'acteur irlandais Cillian Murphy avec la statuette de meilleur acteur, à Hollywood, le 10 mars 2024 AFP

"Pour le meilleur ou pour le pire, nous vivons dans le monde d'Oppenheimer" et de la bombe atomique, a observé l'Irlandais. "J'aimerais donc vraiment dédier ce prix aux artisans de la paix dans le monde entier."

Son antagoniste à l'écran, Robert Downey Jr, qui campe un bureaucrate conservateur orchestrant l'humiliation publique du scientifique, a raflé le prix du meilleur second rôle masculin.

Le sacre du film a été complété par d'autres statuettes techniques - montage, photographie, bande originale - à la hauteur de la réputation de chef d'oeuvre populaire qu'il s'est forgé depuis sa sortie en salles cet été.

Meilleur scénario pour Triet

La réalisatrice Justine Triet et Arthur Harari ont remporté l'Oscar du meilleur scénario pour "Anatomie d'une chute" lors de la 96e cérémonie des Oscars à Hollywood, Californie, le 10 mars 2024 AFP

"Anatomie d'une chute" n'a pas pu jouer les trouble-fêtes pour empêcher ce triomphe annoncé.

Ce thriller judiciaire sur la dégringolade d'un couple dysfonctionnel d'artistes, où une écrivaine ambiguë incarnée par Sandra Hüller se retrouve accusée du meurtre de son mari, a dû se contenter d'un seul Oscar sur les cinq catégories où il était nommé: celui du meilleur scénario original.

"Cela m'aidera à traverser ma crise de la quarantaine", a plaisanté la cinéaste française Justine Triet, très émue, qui côtoyait Nolan et Martin Scorsese pour sa réalisation.

"C'est une année folle", a-t-elle soufflé, aux côtés de son compagnon Arthur Harari, avec qui elle a co-écrit le script.

Le 96e cérémonie des Oscars le 10 mars 2024 AFP

Son oeuvre s'impose en effet comme la meilleure représentante du cinéma français à l'international depuis "Amour", Oscar du meilleur film étranger en 2013, et "The Artist", qui avait raflé cinq statuettes en 2012.

Palme d'Or à Cannes, "Anatomie d'une chute" a notamment été récompensé par deux Golden Globes et un Bafta - l'équivalent des Césars britanniques.

Emma Stone, encore sacrée

Emma Stone a été l'autre grande gagnante de la soirée. Après "La La Land" en 2017, l'actrice a raflé son deuxième Oscar de la meilleure actrice pour "Pauvres Créatures".

L'actrice Emma Stone avec l'Oscar de la meilleure actrice pour "Pauvres créatures" lors de la 96e cérémonie des Oscars à Hollywood, Californie le 10 mars 2024 AFP

Ce conte baroque de Yorgos Lanthimos a remporté quatre statuettes au total, saluant son esthétique rétrofuturiste.

Elle y incarne Bella Baxter, une suicidée ressuscitée par un scientifique foldingue, qui lui implante le cerveau du bébé qu'elle portait en elle.

L'occasion pour elle de livrer une performance joyeusement régressive, en créature qui découvre le sexe et les mille autres plaisirs de la vie, sans aucune honte, ni préjugés.

Ce rôle était "le cadeau d'une vie", a réagi l'actrice, en remerciant son réalisateur et en exprimant son admiration pour toutes ses concurrentes.

Cette catégorie était la plus serrée: Lily Gladstone, remarquable en Amérindienne empoisonnée par son mari dans "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, est donc repartie les mains vides.

Sandra Huller lors de la 96e cérémonie des Oscars à Hollywood, Californie, le 10 mars 2024 AFP

Nommée pour "Anatomie d'une chute", Sandra Hüller a elle pu se consoler avec l'autre film dont elle était à l'affiche: "La Zone d'Intérêt" a remporté l'Oscar du meilleur film international pour sa chronique de la vie insouciante d'une famille de nazis juste à côté d'Auschwitz.

Gaza côtoie "Barbie"

Son réalisateur Jonathan Glazer a lancé un message de paix au Proche-Orient, actuellement miné par la guerre d'Israël à Gaza.

"Notre film montre comment la déshumanisation mène au pire", a rappelé le cinéaste juif, en estimant que les Israéliens morts le 7 octobre dans l'attaque du Hamas et les 31.000 morts palestiniens sont "tous victimes de cette déshumanisation".

Jimmy Kimmel présentait les Oscars lors de la 96e cérémonie à Hollywood, en California le 10 mars, 2024 AFP

Plusieurs stars, dont Billie Eilish, Ramy Youssef et l'acteur français Swann Arlaud, ont arboré un pin's appelant au cessez-le-feu, tandis que plusieurs petites manifestations de militants se déroulaient dans les rues de Los Angeles.

Les atrocités de la guerre en Ukraine ont également été évoquées, avec l'Oscar du meilleur documentaire attribué à "20 jours à Marioupol", sur le siège de la ville.

Le reste de la soirée a été rythmé par les nombreux clins d'oeil de l'humoriste Jimmy Kimmel au blockbuster "Barbie", roi absolu du box-office mondial l'an dernier.

L'acteur Ryan Gosling chante "I'm Just Ken" de "Barbie" lors de la 96e cérémonie des Oscars à Hollywood en Californie le 10 mars 2024 AFP

Billie Eilish a interprété le titre phare du film "What Was I Made For?", Oscar de la meilleure chanson. Et Ryan Gosling a mis le feu à la salle en costume rose à paillettes, en chantant sa balade narcissique "I'm Just Ken".

Parmi les autres prix majeurs, Da'Vine Joy Randolph ("Winter Break") a été élue meilleur second rôle féminin. "Le Garçon et le Héron", du maître japonais Hayao Miyazaki, a lui remporté l'Oscar du meilleur film d'animation.