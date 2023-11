Oprah Winfrey raconte comment "La Couleur Pourpre" l'a aidée à surmonter son viol à 14 ans

Oprah Winfrey a raconté comment le livre "La Couleur Pourpre" l'a aidée à faire face au traumatisme du viol dont elle fut victime à 14 ans, à l'occasion jeudi de la présentation à Los Angeles d'une nouvelle adaptation au cinéma de l'ouvrage à succès.

La nouvelle adaptation, un film musical, est la seconde au grand écran du livre d'Alice Walker, après le film de 1985 réalisé par Steven Spielberg, et dans lequel la superstar américaine de la télévision a fait ses débuts au cinéma.

"La Couleur Pourpre" évoque les épreuves, les souffrances, et notamment les agressions sexuelles auxquelles étaient confrontées de nombreuses femmes noires du Sud américain au début du 20e siècle.

"La Couleur Pourpre a été un bienfait dans ma vie dès ma première lecture, car jusque-là, je ne savais pas qu'il existait des mots pour ce qui m'était arrivé", a déclaré jeudi Oprah Winfrey lors d'une projection à Los Angeles.

"J'avais été violée quand j'avais 14 ans et j'avais eu un enfant, qui est ensuite mort, et je n'avais pas les mots pour expliquer cela", a expliqué celle qui est aujourd'hui souvent considérée comme l'une des femmes les plus puissantes au monde.

"La Couleur Pourpre" raconte l'histoire de Celie, une jeune fille noire de la campagne de Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, qui est violée par son père et forcée d'abandonner deux enfants.

Celie est ensuite contrainte de se marier à un époux violent, mais trouve sa force dans ses échanges avec d'autres femmes confrontées à leurs propres traumatismes.

Oprah Winfrey a raconté comment, en apprenant dans les années 1980 que Steven Spielberg allait réaliser l'adaptation au cinéma, elle s'était "littéralement mise à genoux pour prier chaque soir afin d'obtenir l'opportunité de figurer dans le film".

Son rôle de Sofia lui vaudra une nomination aux Oscars. Le film "a changé ma vie", a-t-elle lancé jeudi au public à Los Angeles.

La nouvelle adaptation, réalisée par Blitz Bazawule sous forme de comédie musicale, adopte un ton plus léger, souvent joyeux et optimiste.

Steven Spielberg et Oprah Winfrey sont tous les deux parmi les producteurs du film Warner Bros qui doit sortir en salle aux Etats-Unis le jour de Noël et le 24 janvier en France.