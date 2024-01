Orientalisme, ballet et folie des grandeurs à la semaine de la haute couture

Orientalisme, ballet et folie des grandeurs ont marqué la semaine de la haute couture à Paris, qui présente les tenues les plus prestigieuses du monde de la mode, des créations uniques et sur mesure qui apparaîtront sur les tapis rouges et dans les galas.

Fendi, arrivée au paradis

La marche est éthérée, pleine de grâce chez Fendi, l'un des derniers rendez-vous de ces quatre jours de défilés printemps-été 2024, qui s'achèvent jeudi.

Défilé Fendi Haute-Couture Femme Printemps/Été 2024 à la Fashion Week de Paris, le 25 janvier 2024 AFP

Les silhouettes, entre fourreaux métalliques et mousseline pastel, sont verticales, avec des bandeaux poitrines-épaules qui cachent ces silhouettes d'Eve.

Le jeu de transparence, en drapé qui glisse, laisse voir le corps, quand la robe ne devient pas simplement une maille prétexte à faire de la peau un bijou strassé à souhait.

L'infatigable Kim Jones, qui s'offre le luxe d'être à mi-temps chez Dior Homme et chez Fendi Couture, fait appel aux indispensables de la marque italienne, avec maxi sacs baguettes et lunettes argentées.

Dunes du désert - Défilé Elie Saab Haute-Couture Femme Printemps/Été 2024 à la Fashion Week de Paris, le 24 janvier 2024 AFP

Cette saison, les sultanes sont partout : en voile et capuche de caftan parant la tête chez Stéphane Rolland, en caftan ondulant, parées d'une traîne royale brodée chez Elie Saab, ou de broderies opulentes chez Zuhair Murad.

Armani a proposé un voyage entièrement imaginé, "de l'Occident à l'Orient", en pantalons vaporeux ou serrés aux chevilles.

Tout comme Stéphane Rolland qui, du Bleu Majorelle aux caftans, a recréé l'ambiance d'une ballade ondoyante dans le désert marocain.

Défilé Stéphane Rolland Haute-Couture Femme Printemps/Été 2024 à la Fashion Week de Paris, le 23 janvier 2024 AFP

Chez Schiaparelli, show parmi les plus attendus, cette touche se retrouve en version futuristique, comme des héroïnes de "Dune", une des sorties cinéma les plus attendues de l'année.

- Alors, on danse ?

Chanel a rejoint le bal des créations de mode inspirées de la danse et du ballet (le "balletcore"), avec des femmes gracieuses à l'allure juvénile, pimpantes en tulle rose ou col pierrot et coiffées de sages noeuds dans les cheveux.

Défilé Chanel Haute-Couture Femme Printemps/Été 2024 à la Fashion Week de Paris, le 23 janvier 2024 AFP

"J'ai tâché de réunir la puissance et la finesse des corps et des vêtements dans une collection très légère, faite de tulle, de volants, de plissés et de dentelle", dit Virginie Viard, directrice artistique de la maison.

Chez Dior Couture, on retient, dans un mélange de tenues très distinguées, la coiffure: un chignon bas flou, quand l'ovale du visage est sublimé par un très chic et très Dior ruban fin de velours noir noué à la nuque.

Darjeeling unlimited

Défilé Rahul MishraHaute-Couture Femme Printemps/Été 2024 à la Fashion Week de Paris, le 22 janvier 2024 AFP

Rahul Mishra, qui éblouit le public depuis plusieurs années avec une vision idiosyncrasique de son Inde natale, s'est inspiré cette fois des insectes, avec d'énormes papillons de nuit et des abeilles scintillantes.

A l'ambassade d'Inde, la très discrète Vaishali S., la self-made woman la plus connue de la haute couture indienne, a présenté des tenues en plumes et tressages végétaux, avec des femmes pieds nus, comme habillées par les dieux de la nature.

Delirium couturier

Chez Yuima Nakazato, créateur japonais féru d'expérimentation, le monde figé et aristocratique de la haute couture a eu sa dose de secousses, avec une performance autour du sang sur la scène blanche du Palais de Tokyo.

Défilé Yuima Nakazato Haute-Couture Femme Printemps/Été 2024 à la Fashion Week de Paris, le 24 janvier 2024 AFP

Le Français Franck Sorbier a tenté un "Chant des guérisseuses", sur fond de polyphonies corses et de tenues de gitanes chic, avec un cheval à l'accueil et un sol tapissé de foin qui mettait au défi la logistique du très petit et feutré studio Harcourt, dans le 16e arrondissement.

Enfin, l'un des spectacles de la semaine fut la performance de Julien Fournié, qui a rempli le théâtre Mogador pour son hommage aux vamps et femmes fatales perchées sur des talons vertigineux et laissé tombé le classique aller-retour sur le podium pour une performance groupée et dansée, hommage au cabaret.