Otage israélien : la Berlinale tourne la page des polémiques sur Gaza

Avec la première mondiale vendredi d'un documentaire sur un otage israélien, le festival international du film de Berlin espère tourner la page des accusations d'antisémitisme dont il a fait l'objet l'an dernier.

"Lettre à David" du réalisateur israélien Tom Shoval est un hommage à l'Israélo-Argentin David Cunio, enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023, dans le kibboutz de Nir Oz, tout proche de la bande de Gaza.

Il y a douze ans, "David et moi étions comme des stars à la Berlinale", se souvient dans un entretien avec l'AFP, Tom Shoval, qui présentait son documentaire dans la capitale allemande.

En février 2013, David et son frère jumeau Eitan Cunio, les personnages principaux de "Youth" du même réalisateur, Tom Shoval, dans lequel ils enlevaient une jeune fille pour demander une rançon à son père, avaient montré le film à la Berlinale.

"Cruelle ironie"

"Cruelle ironie : 12 ans après avoir fait ce film, c'est devenu une réalité mais dans l'autre sens", constate Tom Shoval.

Il raconte avoir choisi à l'époque les deux frères en raison de leur connexion émotionnelle : "j'avais l'impression qu'ils étaient ensemble une unité".

Dans le documentaire dédié à David, il montre à l'aide d'images de 2013 ce lien très fort avec Eitan qui, lui, a échappé au Hamas en se cachant dans son abri de Nir Oz : les deux frères ont le même tatouage de trois petites étoiles vert sombre à l'intérieur du poignet.

Dans le kibboutz toujours ravagé, Eitan fait visiter au spectateur son ancienne demeure ainsi que celle de David décrivant avec précision l'attaque du 7 octobre.

Le réalisateur israélien, Tom Shoval, qui présente son documentaire, "A Letter to David" au festival international du film de Berlin, avant un entretien à Berlin le 13 février 2025 AFP

Bastion de la gauche israélienne, Nir Oz a fait partie des kibboutz les plus touchés par l'attaque du Hamas, avec une trentaine de morts et plus de 70 otages, dont plus de 20 sont encore en captivité ou ont déjà perdu la vie. Au total, l'attaque du Hamas a entraîné la mort de 1.211 personnes du côté israélien, en majorité des civils.

- "Une personne réelle" -

L'épouse de David, Sharon, ainsi que leurs deux filles ont été libérées au cours de la première trêve en novembre 2023. Mais outre David, le plus jeune fils de la famille Cunio, Ariel est toujours retenu en otage.

Jeudi, à l'ouverture de la Berlinale, la directrice, Tricia Tuttle, et une rangée d'acteurs et de réalisateurs ont brandi sur le tapis rouge la photo de David Cunio pour rappeler son absence.

L'an dernier, la Berlinale avait été critiquée après que plusieurs cinéastes eurent fustigé l'offensive israélienne déclenchée en représailles dans la bande de Gaza, qui a fait au moins 48.222 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

Keffieh sur les épaules, le réalisateur américain Ben Russel avait accusé les Israéliens de commettre un "génocide".

Le cinéaste palestinien Basel Adra, auteur avec l'Israélien Yuval Abraham du documentaire "No Other Land" sur la colonisation en Cisjordanie, avait ajouté que les Gazaouis étaient massacrés par Israël, sous les applaudissements du public.

Tom Shoval a confié à l'AFP ne pas avoir vu "No Other Land" mais qu'il "espérait le voir bientôt".

"Inquiet" quand il a proposé son film à la Berlinale, il s'est félicité de "la chaleur" avec laquelle il a été accueilli.

Il a expliqué avoir réalisé ce film pour que David ne soit pas seulement perçu comme "un otage que l'on voit sur une affiche".

"C'est aussi une personne réelle. Il a été acteur à un moment de sa vie, il a une famille, il a une mère, il a un père. Il n'existe pas seulement en tant qu'image", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : "ce film n'aura pas de fin tant que David ne sera pas de retour. Quand il sera revenu, on filmera la fin : une fin qui finit bien, espérons-le".