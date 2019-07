Ouverture des fêtes de Bayonne

Les fêtes de Bayonne, l'un des plus grands rassemblements festifs d'Europe, s'ouvrent mercredi soir, protégées par un important dispositif de sécurité financé en partie par des passes d'entrée payants pour la deuxième année consécutive.

Jusqu'à dimanche, entre 800.000 et un million de "festayres" (fêtards en langue gasconne) vêtus de rouge et blanc vont se bousculer au milieu des animations sportives et culturelles, concerts, défilés en tout genre et concours gastronomiques qui animent les rues bondées.

Depuis l'an dernier, le centre ville est bouclé et réservé à ceux qui se sont acquittés du droit d'entrée de 8 euros (du vendredi au dimanche) qui permet de maintenir le haut niveau de sécurité instauré depuis l'attentat de Nice de 2016.

Jean-René Etchegaray, maire (UDI) de la ville, estime à un tiers du budget global les dépenses liées à la sécurité, soit un million d'euros, alors que le passe payant a rapporté l'an dernier quelque 750.000 euros.

Selon la préfecture, ce sont un peu plus de 600 forces de l'ordre et quasiment autant d'agents de sécurité d'une société privée qui assurent l'encadrement et le bon déroulé de la fête. Par ailleurs, comme les années précédentes, les forces de l'opération Sentinelle sont également mobilisées.

Le procureur de la république de Bayonne, Samuel Vuelta-Simon estime à 6 ou 5 le nombre de plaintes déposées chaque année pour des cas d'agressions sexuelles, "dont deux qui tiennent généralement la route et donnent lieu à des poursuites judiciaires".

"Depuis quatre ans, notamment avec l'aide des caméras de vidéo-surveillance, la police judiciaire élucide très rapidement les affaires, dans les 48 heures qui suivent", précisait récemment à la presse le procureur, également "persuadé" que le travail de sensibilisation mené par les associations féministes pendant les fêtes "marche beaucoup".

Comme chaque année, les Fêtes seront officiellement ouvertes le mercredi soir du haut du balcon de l'hôtel de ville, d'où des personnalités lancent les clés de la ville dans la foule massée sur le parvis.

De nombreuses célébrités ont défilé au balcon pour perpétuer ce rituel consistant à livrer la cité aux festayres pour cinq jours, comme Johnny Hallyday en 1972 ou Yannick Noah en 2007.