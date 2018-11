Ouverture du festival des cultures nordiques "Les Boréales" en Normandie

Joute de traduction islandaise, cirque suédois féministe ou jazz suédois, le festival des cultures nordiques et baltiques "Les Boréales" s'ouvre jeudi soir pour dix jours en Normandie, selon les organisateurs.

"Cette édition célèbrera le centenaire des trois républiques baltes" mais de nombreuses autres cultures nordiques seront aussi représentées, a indiqué à l'AFP Jérôme Rémy le directeur artistique de ce festival qui se présente comme la "seule manifestation pluridisciplinaire en Europe consacrée aux pays nordiques".

Le concert d'ouverture jeudi à Caen rendra ainsi hommage aux grands compositeurs baltes contemporains.

Près de 160 artistes nordiques et baltiques sont attendus en Normandie, principalement à Caen, pour cette édition, a précisé M. Rémy. Cent cinquante événements sont prévus dont près de 90 gratuits.

Concert événement de cette édition, Rymden, un nouveau groupe jazz formé par le pianiste norvégien Bugge Wesseltoft avec les suédois Magnus Oström et Dan Berglund, ancienne base rythmique du groupe E.S.T, dissous après la mort d'Esbjörn Svensson, son pianiste et leader, se produira vendredi. "Les comparses se mettent au service d'une musique mélancolique et atmosphérique", selon Les Boréales. Rymden sort son premier album en janvier.

Jeudi 22 novembre le trompettiste norvégien de jazz Nils Petter Molvær jouera aux côtés des deux figures du reggae jamaïcain Sly et Robbie, récompensés plusieurs fois aux Grammy Awards.

Côté littérature, ADN du festival, la romancière groenlandaise inuit Niviaq Korneliusen "adoubée par Le Monde" et que l'hebdomadaire The New Yorker considère comme "la nouvelle étoile du nord", annoncée le 24 novembre, est particulièrement attendue, selon M. Rémy. La veille c'est la finlandaise Laura Lindstedt, qui a reçu le prix littéraire le plus prestigieux de son pays pour son second roman ("Oneiron"), qui rencontrera le public.

Seize auteurs participeront à cette 27e édition.

Cette 27e édition devrait en outre également être marquée par "Epifonima" le nouveau spectacle, féministe, des Suédois de Cirkus Cirkör", une spectacle qui rend hommage à Jérôme Bosch ou une joute de traduction islandaise.

