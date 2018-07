Paléo festival : rencontre avec "vendredi sur mer", Jaïn et le collectif Kokoko

Le Paléo festival a ouvert ses portes ce mardi 16 juillet. C'est parti pour six jours de fête et de concerts. Rencontre avec la jeune chanteuse suisse Charline Mignot ou "Vendredi sur mer", la Française Jaïn qui enregistré un titre l'artiste malien Sidiki Diabaté et enfin Kokoko, le collectif venu de Kinshasa.