"Papa ou Maman", après les films, la série débarque sur M6

M6 diffusera jeudi 6 décembre le premier épisode de sa série "Papa ou Maman", une adaptation télévisée des films éponymes à succès, et une nouvelle preuve de l'ambition de la chaîne en matière de création originale française.

Sortie début 2015 au cinéma, cette comédie gentiment subversive met en scène un couple de divorcés (joués par Laurent Lafitte et Marina Fois) qui se déchirent pour ne pas avoir la garde de leurs enfants. Elle avait conquis près de 3 millions de spectateurs, et donné lieu à une suite fin 2016 qui avait attiré 1,2 million de personnes.

"On a fait une fusion des deux films. On en a tiré la substantifique moelle, le ton, l'ADN, la folie des personnages... sur ce thème d'un divorce qui se passe mal. Et on a poussé les curseurs, comme dans le film", raconte à l'AFP la scénariste Eliane Montane, qui a développé le projet aux côtés du duo d'auteurs à l'origine des films, Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte.

Dans l'équipe d'auteurs supervisée par Eliane Montane, qui fut notamment scénariste pour la série "Dix pour cent", des anciens de "Scènes de ménages" et de "Fais pas ci, fais pas ça", la populaire comédie familiale de France Télévisions.

Dans les six épisodes de 52 minutes, les personnages de Florence et Vincent Leroy ont laissé place à César et Isabelle Mendès, joués par Florent Peyre ("Raid Dingue") et Emilie Caen ("Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu?"), qui arrivent à faire oublier leurs prédécesseurs.

Une galerie de personnages déjantés vient compléter le tableau : les trois enfants dont ils se partagent la garde, mais aussi le frère de César, les beaux-parents, avec la comédienne Fanny Cottençon dans le rôle de la belle-mère, ou encore la meilleure amie, interprétée par Eye Haïdara, révélation du film "Le Sens de la fête".

- Nouvel univers -

"L'enjeu principal était de garder le ton et le rythme des longs métrages tout en enrichissant les personnages et les intrigues pour les décliner en série, et les rendre encore plus attachants. Il fallait qu'ils gardent ce grain de folie, cette énergie, qu'on ait une empathie évidente pour eux", explique Juliette Hayat, la productrice artistique.

"C'était nécessaire pour la dramaturgie d'inventer un nouvel univers avec des personnages secondaires, venant de milieux sociaux différents. On a introduit de nouveaux éléments comme la mixité sociale", abonde Eliane Montane, qui s'est inspirée notamment de la série "Shameless".

"On ne peut pas aller aussi loin parce qu'ils sont vraiment trash. Mais ce que j'aime dans +Shameless+ c'est que ces personnages sont un peu borderline mais attachants, c'est ce qu'on essaye de faire dans Papa ou Maman", explique-t-elle.

La saison 2 est déjà en cours d'écriture et sera tournée l'année prochaine en Belgique.

Avec un appétit croissant des téléspectateurs pour la fiction françaises, M6, longtemps en retrait en la matière, souhaite aujourd'hui en devenir un acteur important et a nettement accéléré ces derniers mois.

Après "Glacé", "Les Beaux Malaises" ou encore "Quadras" en 2017, la chaîne a diffusé cette année "Souviens-Toi", "Qu'est ce qu'on attend pour être heureux", avec Lorànt Deutsch et "La Faute" avec Valérie Karsenti (Liliane dans "Scènes de ménage").

Egalement dans les tuyaux pour 2019 : "Un avion sans elle", série adaptée du best-seller de Michel Bussi, avec Bruno Solo et Anne Consigny, et "Remix", comédie autour d'une famille recomposée.

A noter que "Quadras" avec François-Xavier Demaison, succès critique plus que d'audience en France, devrait être adaptée aux Etats-Unis par le créateur de la série "Californication", selon le magazine Variety.

sr/fpo/alu/ao

M6 - METROPOLE TELEVISION SA