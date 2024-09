"Parade", le morceau phare des JO-2024, sort jeudi soir en streaming

Le musicien français et compositeur de la musique d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Victor le Masne, le 4 juillet 2024 à Paris

Le morceau "Parade", signature des JO-2024 composée par Victor Le Masne, leur directeur de la musique, arrivera sur les plateformes jeudi à minuit, a-t-il annoncé à l'AFP mardi, promettant la sortie ultérieure d'autres morceaux de la BO des Jeux.

Ce titre, dévoilé lors de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai, a été diffusé tout au long des Jeux olympiques et paralympiques, notamment aux passages de relais de la flamme et à l'occasion des remises des médailles aux athlètes. Il est aussi la mélodie qui a lancé la parade fluviale sur la Seine, lors de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet à Paris.

Il démarre par un air léger, pop, avec violons, puis monte en puissance avec orchestre symphonique, passe au registre épique avec des choeurs, pour devenir une boucle électro typique de la French Touch, avec une coloration festive.

A partir de jeudi, "Parade" sera proposé sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, Qobuz, en deux versions, l'une intégrale (11 minutes) et l'une courte (5 min 40), a précisé Victor Le Masne qui se dit "très heureux".

Dans la première, on ressent "tous les registres émotionnels" voulus, "la grandeur", "la puissance", la liesse", "la fièvre du sport" et "une musique qui fédère". La deuxième, sorte de "condensé", "j'avais envie de la donner à tout le monde pour qu'on puisse danser dessus plus facilement", a-t-il expliqué.

Cela va être "la bande-son de nos souvenirs", espère le directeur de la musique des JO, selon lequel "la pop culture s'est invitée dans ces Jeux".

Lui qui a aussi composé d'autres morceaux entendus lors des cérémonies d'ouverture et de clôture a annoncé "un album complet" de ses compositions olympiques, à une date encore inconnue.

"Sur les morceaux avec d'autres artistes (Aya Nakamura, Lady Gaga, Céline Dion, Kavinsky et Angèle..., NDLR), je ne suis pas sûr que tout puisse sortir, c'est un peu plus compliqué" mais on "travaille dessus", a-t-il poursuivi.

Interrogé sur la parade des athlètes prévue samedi aux Champs-Elysées, Victor Le Masne a promis "un grand concert avec des artistes". Il en assurera aussi la direction musicale.

Ce n'est pas le premier morceau des JO à sortir sur les plateformes: depuis le 30 août, le titre joué par le groupe de metal Gojira avec la chanteuse lyrique Marina Viotti pendant la cérémonie d'ouverture est disponible en streaming.