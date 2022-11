A Paris, le 7e art met des objets iconiques aux enchères pour aider l'Ukraine

Le vanity case de Catherine Deneuve, la montre portée par Jean Dujardin dans OSS 117 ou le casque d'un des Daft Punk: Artcurial a annoncé mercredi organiser le 1er décembre une vente aux enchères d'objets du 7e art pour venir en aide à l'Ukraine.

Initié par le réalisateur Michel Hazanavicius ("The Artist", "Coupez"), cet événement a un double objectif, précise la maison française de ventes dans un communiqué: "Rassembler des fonds pour UNITED24 une plateforme de collecte de dons mise en place par le président Zelensky et réunir symboliquement et collectivement les personnalités du monde du cinéma en soutien à l'Ukraine".

Au total, une cinquantaine de lots seront présentés parmi lesquels le César du meilleur réalisateur remis à Jacques Audiard en 2010 pour son film "Un prophète" ou celui remis à Michel Hazanavicius pour "The Artist" en 2012.

Il faudra aussi compter sur la montre portée par Jean Dujardin dans OSS117 "Le Caire nid d'espions", le casque original du film "Daft Punk's Electroma" offert et dédicacé par Thomas Bangalter ou le vanity case de Catherine Deneuve, "emmené sur de nombreux tournages pour son maquillage et ses effets personnels".

"Des objets intimes et personnels, généreusement donnés par des personnalité du monde du cinéma", indique Artcurial.

La mise à prix de chaque lot est fixée à 500 euros. La vente se tiendra le 1er décembre à 19H00.