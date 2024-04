A Paris, le célèbre Moulin Rouge perd ses ailes

Des ouvriers sécurisent la zone devant le Moulin Rouge à Paris après que ses ailes et des lettres de la façade sont tombées dans la nuit sans faire de blessés, le 25 avril 2024

Stupeur sur la butte Montmartre à Paris: les ailes du célèbre cabaret le Moulin Rouge sont à terre jeudi matin après leur chute pour une raison encore inconnue dans la nuit, un incident qui n'a pas fait de blessé et ne serait pas lié à un "acte malveillant", selon la direction.

Les ailes du doyen des cabarets parisiens, connu dans le monde entier et immortalisé notamment par le film éponyme de Baz Luhrmann, sont tombées dans la nuit de mercredi à jeudi, ont indiqué les pompiers à l'AFP, confirmant une information de BFMTV.

Les lettres M, O et U de son nom, situées sur la façade, sont également tombées. Aucun blessé n'est à déplorer, ont précisé les sapeurs-pompiers de Paris, ajoutant qu'il n'y avait plus aucun risque d'effondrement.

Fichier vidéo "C'est incroyable", s'est ému auprès de l'AFP Exaucé, qui n'a pas voulu donner son nom. Cuisinier au Moulin Rouge, il a découvert les pales au sol en arrivant sur place, vers 8h.

Les raisons de cette chute, qui s'est produite vers 2H00 du matin, peu après la fermeture du cabaret, sont pour le moment inconnues mais la direction exclut tout "acte malveillant".

"Sur le site en lui-même, on a une surveillance 24 heures sur 24, notamment sur les toitures, avec présence humaine. On sait déjà que ce n'est pas un acte malveillant, c'est évidemment un problème technique", a déclaré à la presse Jean-Victor Clerico, directeur général du mythique lieu de nuit parisien.

Le préfet de police de la capitale, Laurent Nuñez, a pour sa part indiqué sur TF1 que "des architectes de sécurité de la préfecture de police" se sont rendus sur place, sans autre précision dans l'immédiat.

Le Moulin Rouge à Paris après que ses ailes et des lettres de la façade sont tombées dans la nuit sans faire de blessés, le 25 avril 2024 AFP

Jeudi matin, des barrières ont été mises en place autour de l'entrée de l'établissement mais la rue n'était pas bloquée et un camion benne a enlevé les pales, a constaté une journaliste de l'AFP. L'opération de déblayage a pris fin vers 8h35.

"Ça fait drôle. C'est comme si on coupait la tête de la tour Eiffel. Ça me fait mal. J'espère qu'ils vont rapidement réparer", a réagi auprès de l'AFP Daniel, 58 ans, qui explique passer devant le bâtiment tous les jours pour se rendre au travail.

"C'est la première fois qu'un accident de ce type se produit depuis sa création le 6 octobre 1889", a précisé à l'AFP le Moulin Rouge.

Son directeur général a toutefois assuré que cet accident n'aura "aucune conséquence" sur la programmation du cabaret. "Le Moulin Rouge sera ouvert ce soir pour accueillir nos spectateurs, il n’y a aucun changement", a certifié M. Clerico.

Fichier vidéo "Le Moulin a 135 ans donc il en a vu des vertes et des pas mûres", a-t-il ajouté. "On va relever le défi".

Temple du cancan

Le seul accident grave intervenu dans le temple mondial du cancan est un incendie dû à des travaux en 1915, selon le cabaret, qui avait dû alors fermer pendant neuf ans.

La dernière visite de maintenance remonte au 20 mars, indique la direction.

Mélange de bois, de métal et d'aluminium, les ailes avaient été refaites à neuf il y a environ vingt ans pour les "alléger", a expliqué M. Clerico.

Le Moulin Rouge à Paris, le 13 octobre 2023 AFP/Archives

Le célèbre établissement, qui va fêter ses 135 ans le 6 octobre, est situé au pied de la butte Montmartre et au coeur du quartier de Pigalle. Synonyme des folles nuits parisiennes avec le Lido et des danseuses de cancan, il attire chaque jour des milliers de visiteurs du monde entier qui se prennent en photo devant sa façade aux ailes animées.

Près de 1.800 personnes assistent à ses spectacles chaque soir, selon la direction.

Sa "marque de fabrique", le French cancan, a fait la célébrité de cette institution avec ses revues de danseuses en jupons et froufrou, dans les pas de La Goulue, la Môme Fromage, Nini Pattes en l'air et Mistinguett.

Immortalisé par le peintre Toulouse-Lautrec, le Moulin Rouge accueille 600.000 spectateurs par an, à raison de deux représentations chaque soir, 365 jours par an, et emploie quelque 450 personnes.

mdv-jfg-ls-jt-alh/mch/sp