À Paris, peint, sculpté, photographié ou filmé, le corps dans tous ses états d'âme

Une profusion de corps peints, sculptés, photographiés ou filmés présentés sur fond sonore de jazz ou de rap: "Corps et âmes", la nouvelle exposition à La Bourse de Commerce à Paris rend hommage à une quarantaine d'artistes français et internationaux de la collection Pinault.

D’Auguste Rodin à Duane Hanson, de Georg Baselitz à Ana Mendieta, David Hammons ou Marlene Dumas, en passant par Arthur Jafa, Michael Armitage ou Ali Cherri, une centaine d’œuvres explorent à partir de mercredi à travers la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo et le dessin, les liens entre le corps et l’esprit des années 60 à nos jours.

Fragilité de la vie, violence, racisme, guerre, sexualité... Toutes les problématiques sociales, identitaires, culturelles et spirituelles s'invitent dans les œuvres exposées avec l'idée de "montrer quelle émotion est sous-jacente à la représentation artistique", explique Emma Lavigne, directrice générale de la Collection.

"Arrimée aux années 60, au moment des mouvements pour les droits civiques, des combats pour les femmes ou des manifestations contre la guerre du Vietnam, l'exposition montre par exemple comment certains artistes sont devenus des artistes engagés, faisant de leurs œuvres véritablement des slogans pour essayer de changer le monde", ajoute-t-elle.

Le parcours s'ouvre sur deux tableaux du peintre ghanéen Gedeon Appah, puisant dans les couleurs de l'héritage européen de Matisse ou Gauguin et le Ghana de l'indépendance avec des corps noirs peints en bleu qui semblent fusionner avec le paysage.

Elle se referme par huit immenses toiles suspendues dans le vide de l'artiste allemand Georg Baselitz, dont les personnages "tête-en-bas" ont fait la renommée.

Un tableau de l'artiste et écrivaine britannique Lynette Yiadom-Boakye dans l'exposition "Corps et âme" à la Bourse de Commerce, à Paris, le 4 mars 2025 AFP

Nombre d’œuvres interrogent la place du corps noir comme les toiles de Lynette Yiadom-Boakye dont les personnages fictifs réinvestissement l'héritage de la peinture occidentale. Aux nus allongés du passé répondent les autoportraits de l'artiste sud-africaine non-binaire Zanele Muholi ou les peintures de Kerry James Marshall qui revisite la "Vénus Hottentote", femme noire dont le corps fut exhibé, vivant comme mort, à des fins sexuelles et racistes.

La rotonde, vaste espace circulaire baigné de lumière, est investi par l'artiste américain Arthur Jafa, qui présente pour la première fois à Paris "Love is a message, the message is death", un film en musique datant de 2016.

Sorte d'hymne à la communauté africaine-américaine, on y voit des scènes de violences policières mais aussi de sport, de chant et de danse et les grandes icônes de la culture noire américaine.

"Je pense que de plus en plus le corps et l’âme ont à voir avec la manière dont les sociétés sont capables de traiter les divergences et les différences, et je pense vraiment que cela dépend de la manière dont on définit l’humanité et la citoyenneté", dit-il à l'AFP, "impatient et curieux" de voir comment son œuvre sera reçue par le jeune public.