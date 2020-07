Paris: un "été particulier", culturel et sportif, à l'heure du coronavirus

La ville de Paris va proposer une flopée d'activités culturelles et sportives pour un "été particulier" à l'heure du coronavirus, qui mettra à l'honneur les artistes privés de festival "off" à Avignon et les jeunes, selon un communiqué publié mardi.

L'édition de Paris Plages du 18 juillet au 30 août sur les rives de Seine et le bassin de la Villette commencera par un "cinéma sur l'eau" inédit. Les spectateurs tirés au sort pourront assister à la projection gratuite d'un film depuis un bateau sur le bassin de la Villette.

La ville, qui présente le programme sur eteparticulier.paris, donnera également de "la visibilité" aux projets des artistes, metteurs en scène et compagnies privés de festival "off" à Avignon en raison de la crise sanitaire.

Une sélection de spectacles sera présentée du 13 au 18 juillet par le Théâtre 14, avec notamment des rencontres entre les artistes et les programmateurs.

Puis le Théâtre de la Ville, en partenariat avec le président du festival "off" d'Avignon, Pierre Beffeyte, la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), présentera fin août-début septembre une deuxième programmation d'auteurs et de compositeurs.

Ces spectacles gratuits seront présentés "en extérieur", coronavirus oblige.

D'autres spectacles sont prévus dans les parcs, jardins, places et cours d'école ou Ehpad parisiens, comme le festival "Paris l'été" organisé au lycée Jacques Decour dans le 9e arrondissement du 29 juillet au 2 août.

Les trois festivals "Classique au vert", "Paris Jazz Festival" et "Pestacles" se tiendront eux au parc floral du bois de Vincennes du 15 au 23 septembre.

Sur le plan sportif, outre la baignade du bassin de la Villette, trois bassins de baignades estivales seront accessibles jusqu'au 30 août dans les centres sportifs Léo Lagrange (12e arrondissement), Carpentier (13e) et Louis Lumière (20e). Des stages gratuits de sport à la semaine seront aussi proposés aux 7-17 ans.

Pour les 15-25 ans, la ville rééditera son Pass Jeune, qui aura lieu du 15 août au 15 novembre, avec le Centre Pompidou parmi les nouveaux partenaires. Ce dispositif permet de bénéficier d'entrées gratuites ou à tarifs réduits pour des activités culturelles, sportives ou de loisirs.