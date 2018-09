Parité dans le cinéma: des assises à partir de mardi pour avancer

Près d'un an après le déclenchement de l'affaire Weinstein, le cinéma français va débattre des questions d'égalité à partir de mardi, avec des invités comme les réalisateurs Jacques Audiard et Céline Sciamma, a annoncé vendredi le collectif 50/50/2020 (pour une parité femmes-hommes en 2020).

La tenue de ces "Assises sur la parite, l'égalite et la diversite" avait été annoncée par la ministre de la Culture Françoise Nyssen lors du festival de Cannes, après une montée des marches très symbolique et 100% féminine de 82 femmes, dont Cate Blanchett et Agnès Varda, pour réclamer l'égalité salariale.

Dans la foulée, Cannes et d'autres festivals de cinéma (Locarno, Venise, Toronto...) s'étaient engagés à faire plus pour la parité, en signant une charte, qui rend notamment transparente la liste des membres des comités de sélection. En revanche, cette charte n'impose pas en sélection de quotas de films réalisés par des femmes.

À la Mostra de Venise début septembre, le cinéaste Jacques Audiard s'était ému de la sous-représentation féminine en sélection (21 films, dont un seul réalisé par une femme) et avait aussi dénoncé l'absence de femmes à la tête des festivals.

"L'égalité, ça se compte. La justice, ça s'applique. C'est très simple. Après, on commencera à être un peu sérieux et on évitera ces aberrations", avait-il lancé devant la presse.

Le réalisateur fera partie des invités des assises, qui se dérouleront de mardi à jeudi à Paris. À ses côtés, figureront les réalisatrices Céline Sciamma et Rebecca Zlotowski, des producteurs, des universitaires, des représentants du CNC (Centre national du cinéma) et du collectif 50/50/2020, qui réunit plus de 800 acteurs de la création et de l'industrie du cinéma.

Tables rondes et ateliers traiteront des stéréotypes de genre à l'écran et envisageront les actions à mener. La ministre interviendra jeudi à l'issue des trois journées de débats.

Ces assises ont pour ambition de dégager des mesures autour de six axes majeurs : formation, égalité salariale, prévention du harcèlement, accès aux postes de direction, lutte contre les stéréotypes et promotion de la parité par la régulation.

"L'objectif est de parvenir à une charte signée par les professionnels. L'adhésion à cette charte sera une condition d'attribution des aides du CNC", avait indiqué la ministre à Cannes, avec l'idée de mettre en place un système de "bonus" pour les films dont les équipes sont exemplaires en matière de parité.