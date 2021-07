Parité hommes/femmes dans le cinéma : "on se sent un peu seules", regrette un collectif

Trois ans après sa création, le collectif 50/50 a salué lors du Festival de Cannes "des avancées" sur l'égalité hommes/femmes dans l'industrie du cinéma, mais appelle à ne pas relâcher les efforts.

"Quand on crée des mesures, ça marche mais on a aussi le sentiment qu'il y a eu un effet de mode, après #MeToo et (l'affaire) Weinstein que les mots +parité+, +diversité+, +lutte contre les violences+, ont les a rarement autant entendus", a déclaré à l'AFP Sandrine Brauer, co-présidente du collectif.

Ce dernier avait marqué les esprits en 2018 en faisant monter 82 femmes du 7e art en haut du tapis rouge, autour de la présidente du jury Cate Blanchett et de la réalisatrice Agnès Varda.

"Malheureusement, aujourd'hui, on se sent un peu seules", a-t-elle ajouté : "on a hâte de retrouver des interlocuteurs qui soient volontaires, pas dans les paroles mais dans les faits".

"Quand on regarde ce qu'on a réussi à mettre en place, seules ou avec des partenaires, c'est assez massif. On est contentes de certaines avancées (...) Quand on crée des mesures, ça marche", poursuit-elle.

Depuis, des progrès ont été obtenus : 150 festivals ont signé une charte d'engagement pour que les réalisatrices soient mieux resprésentées, une bonification a été créée en 2019 par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) qui avantage financièrement les films dont l'équipe est paritaire. En 2020, environ 30% des films ont bénéficié de cette dernière, contre 15% qui auraient pu y prétendre auparavant, selon Mme Brauer.

C'est une "mesure faite pour aider des femmes professionnelles à grandir dans le métier" et "ça veut dire que les producteurs et les équipes de film ont fait l'effort d'un ou deux chefs de poste confiés à une femme", se félicite Mme Brauer. Un quota est également opérationnel depuis cette année à France Télévisions pour imposer 30% de femmes réalisatrices de fiction.

Le collectif a aussi convaincu deux assureurs, la Maif et Areas, de rejoindre le combat: depuis le 1er juillet, une clause spécifique permet à un producteur de réagir en cas de harcèlement, de violence sexiste ou d'agression, au besoin en interrompant le tournage.

Le collectif met également la dernière main à une plateforme de recrutement, baptisée "la bible" et destinée à sortir de l'ombre des profils de professionnels, hommes ou femmes, parfois oubliés à cause de leurs parcours et à les mettre en avant auprès des recruteurs.