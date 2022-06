Pas de lettre pour le colonel, mais pas mal de courrier pour Garcia Marquez

Fidel Castro, Bill Clinton, Woody Allen : contrairement au colonel d'un de ses romans, l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez recevait bien la visite du facteur qui lui apportait des lettres d'autres célébrités, comme le montre une exposition à Mexico où "Gabo" a vécu une bonne partie de sa vie.

Quelque 150 missives, également envoyées par l'acteur américain Robert Redford ou le cinéaste allemand Wim Wenders, sont offertes depuis jeudi à la lecture du public par le fils et la petite-fille de l'écrivain colombien disparu en 2014.

En bonne place, figurent les échanges de l'auteur de "Cent ans de solitude" avec l'ancien président américain Bill Clinton et le "lider maximo" cubain Fidel Castro.

"Gabo avait des contacts amicaux avec les deux", confirme son fils cadet, Gonzalo Garcia Barcha, qui veut croire que son père a eu "un rôle de conciliateur entre eux".

"Il est prouvé que Gabo a établi le contact entre les deux chefs d'Etat pour tenter d'améliorer leur relation, un sujet qui est toujours d'actualité", ajoute le fils, artiste graphique.

Les Etats-Unis interdisent depuis 1962 tout échange commercial avec l'île communiste. Des pays latino-américains, à commencer par le Mexique, demandent la levée de l'embargo américain qui frappe La Havane.

Sur une feuille à en-tête de la Maison blanche datant de février 1997, Bill Clinton, tout juste réélu, remercie son "cher Gabriel" d'avoir "été un prophète" pour sa présidence.

Il s'agit d'une lettre manuscrite, tous comme ces quelques mots envoyés de New York par Woody Allen : "une pensée pour toi (...) Bonne chance. Et si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, donne-moi un coup de fil".

Les correspondances de Fidel Castro sont des témoignages d'amitié envers l'écrivain colombien, qui avait également ses entrées chez les leaders socio-démocrates européens de l'époque, François Mitterrand et Felipe Gonzalez.

"J'ai reçu ton livre (...) J'espère qu'il ne se passera pas trop de temps sans te voir de retour par ici. Nous aurons sans doute bien des choses à nous raconter (...) Je te félicite pour le petit-fils ainsi que la grand-mère et les parents", lit-on dans une lettre signée Fidel Castro en date d'octobre 1987.

- Lu et admiré -

Garcia Marquez recevait également du courrier de la part de ses amis écrivains comme le Mexicain Carlos Fuentes qui lui souhaite un joyeux anniversaire pour ses 85 ans le 6 mars 2012 : "quand on pense qu'on se connaît depuis un demi-siècle!".

Les échanges avec un autre prix Nobel, le poète chilien Pablo Neruda, révèle une autre amitié au long cours : "Très cher Gaby, l'histoire du 12 juillet n'est pas une plaisanterie, nous allons inaugurer la taverne du cheval vert", indique un message signé par "Pablo".

Il s'agirait d'une réunion entre amis à Paris en 1972, précise le fils, Gonzalo Garcia Barcha.

"Il y a un fil directeur", estime-t-il "on a l'impression que ces gens ont lu Gabo. Ils ne sont pas dans la posture d'écrire à une célébrité".

L'exposition a été organisée dans le cadre du 40e anniversaire du prix Nobel de littérature décerné à Gabriel Garcia Marquez en 1982.

L'exposition se tient dans l'ancienne maison de l'écrivain reconvertie en centre culturel, où sa petite fille Emilia Garcia avait organisé en octobre une vente aux enchères d'une partie de sa garde-robe.

Le plus grand écrivain colombien du XXe siècle a vécu une bonne partie de sa vie au Mexique, où il est mort le 17 avril 2014.