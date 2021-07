Pass sanitaire: les cinémas se sentent "punis", Avignon "accuse le coup"

Les cinémas se sentent "punis" par l'imposition d'un pass sanitaire dans les lieux de culture plus tôt que partout ailleurs, tandis que le Festival d'Avignon "accuse le coup" et craignait mardi une baisse de la fréquentation.

Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, dit à l'AFP ne pas comprendre pourquoi les lieux culturels devront demander ce pass à partir du 21 juillet, alors que la mesure est repoussée à août pour les restaurants et transports de longue distance, selon les annonces d'Emmanuel Macron effectuées la veille.

"Le problème c'est la stigmatisation, une fois de plus, des lieux culturels, alors qu'ailleurs ce sera début août, ou mi-août. Nous nous sentons punis", a-t-il expliqué.

"Pourquoi on nous l'impose avant tout le monde, alors que dans les cinémas il y a des protocoles stricts, alors que depuis le début de l'épidémie nous n'avons pas eu un seul foyer d'infection, et alors que nous avons de très bons films programmés pendant l'été? Cela sert à quoi, cela va sauver qui?", a-t-il lancé.

Il a pris l'exemple des familles ayant des adolescents de 12-17 ans, pour qui la vaccination ne s'est ouverte qu'en juin, et qui sont très peu nombreux à être vaccinés en ce début d'été.

"Cette problématique des familles, on en a parlé au gouvernement, on l'a longuement expliquée, et ils n'en tiennent pas compte. Concrètement ils privent ces familles de cinéma. Personne ne va faire un test PCR pour aller voir un film", a déploré M. Patry.

Selon lui, "si le président de la République avait annoncé que le pass sanitaire s'appliquait partout en août, on aurait évidemment adhéré. Mais là, il s'applique dans huit jours pour nous. C'est brouillon, ce n'est pas réfléchi. Ça ne sert à rien de dire que la France a fait beaucoup pour la culture. Nous demandons seulement à être traités comme tout le monde".

Même incompréhension chez Olivier Py, directeur artistique du Festival d'Avignon qui se déroule jusqu'au 25 juillet, tandis que le "off", considéré comme le plus grand marché de spectacle vivant en France, se tient jusqu'au 31 juillet.

"On ne remet pas en question la mesure en soi mais on ne comprend pas le calendrier. Pourquoi les artistes et les spectateurs devraient payer le prix plus que les bars ? On est les bons élèves, on respecte scrupuleusement les mesures sanitaires", dit-il à l'AFP.

"Cela va être d'une difficulté extrême en termes de personnel et de matériel pour valider le pass", a-t-il assuré. Cette mesure était appliquée jusqu'à présent uniquement à la Cour d'honneur du Palais des Papes (près de 2.000 places), avec de longues files d'attente pour contrôler à la fois sacs, billets d'entrée et pass.

"On accuse le coup. Ça nous change l'organisation en plein milieu" de la manifestation, abonde Sébastien Benedetto, président de l'association qui gère le "off". "On a peur que ça ne provoque un coup d'arrêt au niveau de la fréquentation", a-t-il expliqué. "Les festivaliers n'étaient pas préparés à ce qu'on leur demande un vaccin".

Sébastien Benedetto a précisé que les tests lors des deux premières semaines du festival avaient tous été négatifs.

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Festival d'Avignon a mis en place en 2021 un protocole sanitaire adapté: centres de dépistage, distribution d'autotests, aération des salles pendant 40 minutes, masque obligatoire dans la rue, exception en France.