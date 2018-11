Patrick Dempsey: "Harry Quebert est un tournant dans ma carrière"

L'acteur américain Patrick Dempsey, mondialement célèbre grâce à "Grey's Anatomy", voit dans "La vérité sur l'affaire Harry Quebert", série de TF1 dans laquelle il joue le rôle titre, un "tournant" pour sa carrière, a-t-il confié dans un entretien à l'AFP.

QUESTION: Depuis votre long succès dans Grey's Anatomy (où vous incarniez Derek Sheperd alias "Docteur Mamour"), vous avez joué dans des films, fait de la compétition auto, et vous tournez en ce moment une autre série ("Devils", pour Sky Italia). "La vérité sur l'affaire Harry Quebert", à laquelle vous avez également participé comme producteur, est-elle un nouveau départ pour vous?

REPONSE : Tout à fait, c'était un projet très important pour moi en tant qu'acteur, c'est un tournant à plusieurs titres : au niveau personnel, créatif et professionnel. Cela a changé ma façon d'aborder mon travail. J'apprécie ce format de série en 8 ou 10 épisodes. J'ai fait une série récurrente, pendant 11 ans et 200 épisodes, je sais ce que c'est... Mon nouveau projet, Devils, est là aussi l'adaptation d'un roman, et de nouveau en 10 épisodes [comme "La vérité sur Harry Quebert"]. Je veux continuer à travailler comme acteur (...) et à faire de la production, car j'apprécie de pouvoir développer un matériau de base et de faire travailler une équipe.

Dans la course automobile, j'ai atteint mes buts en étant pilote professionnel et en participant au Championnat mondial d'endurance avec ma propre écurie. Si j'étais plus jeune, je m'y consacrerais à plein temps, mais j'ai trois enfants. Nous en avons parlé beaucoup avec ma femme et pour aller plus loin, il faudrait que je fasse trop de sacrifices. Je vais me concentrer sur mon écurie (en tant que propriétaire, nldr).

Q: Comment vous êtes-vous préparé à ce rôle, qui a requis de vous vieillir pour la plupart des scènes?

R: "J'ai lu et relu le livre, pris des notes... J'avais du temps, ce qui était une bonne chose pour se préparer à un tel projet, cela m'a permis de laisser les choses se décanter, de réfléchir...

La transformation physique était amusante, et libératrice. Il fallait que je me fasse maquiller pendant 6 heures chaque jour, on a réussi à ramener ça à 5H30, mais ça m'a donné du temps pour me mettre dans la peau du personnage et m'imprégner des scènes. Et c'était sympa de me cacher un petit peu derrière le maquillage...

Ensuite, le travail avec [le réalisateur] Jean-Jacques Annaud était très particulier, car nous n'avons jamais répété, pas une seule fois! On tournait avec trois caméras, on faisait une ou deux prises, puis on tournait les contrechamps. On pouvait improviser, mais j'étais très respectueux de l'oeuvre de Joël Dicker, chaque jour j'imprimais les passages du livre correspondant aux scènes que nous filmions, en plus du script, et je les distribuais aux autres acteurs... C'était incroyable de faire aussi peu de prises, mais j'ai adoré le faire. J'ai apprécié la petite note d'anxiété que ça entraînait, mais en même temps Jean-Jacques était tellement confiant, qu'on se sentait très rassurés.

Q: Avez vous eu des appréhensions à l'idée de jouer un homme qui tombe amoureux d'une fille de 15 ans?

Bien sûr, j'étais très sensible à cela. D'autant que le mouvement MeToo s'est déclenché pendant que la série était en pleine production, et nous étions très conscients de tout cela. C'était important qu'on ne fasse pas de Harry Quebert un prédateur, qu'on puisse voir que c'est un homme torturé intérieurement et qui se retrouve dans une situation très difficile...

