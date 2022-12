Patrick Rambaud quitte le jury du Goncourt pour raisons de santé

L'écrivain Patrick Rambaud, 76 ans, quitte le jury de l'Académie Goncourt "en raison de son état de santé", ont indiqué mardi les responsables du plus prestigieux prix littéraire français.

"En raison de son état de santé, Patrick Rambaud vient de demander aux académiciens de le recevoir comme membre honoraire (qui n'exerce plus la fonction mais en garde le titre, ndlr) de la Société littéraire", a annoncé l'Académie dans un communiqué.

Les académiciens "ont entériné cette volonté, à l'unanimité, lors de leur réunion du mardi 6 décembre 2022 en lui transmettant amitiés et souhaits de le revoir très vite", ont-ils précisé.

Prix Goncourt pour "La Bataille" (Grasset) en 1997, Patrick Rambaud est entré à l'Académie Goncourt le 6 mai 2008, succédant à Daniel Boulanger.

L'Académie Goncourt renouvelle son bureau (président, vice-président, secrétaire, trésorier) lors de son premier déjeuner de l'année, qui a traditionnellement lieu le premier mardi de janvier.

Présidé par Didier Decoin, le jury compte sept hommes et trois femmes.

Début novembre, il s'était montré exceptionnellement divisé lors de l'attribution du Goncourt à Brigitte Giraud. Son livre "Vivre vite" était soutenu par un camp, alors que l'autre lui préférait "Le Mage du Kremlin", de l'Italo-Suisse Giuliano da Empoli.

Le scrutin était allé au bout des 14 tours réglementaires et le prix avait finalement été attribué à Brigitte Giraud grâce à la voix du président, prépondérante selon le règlement.

Contrairement aux usages, l'un des jurés, Tahar Ben Jelloun, avait révélé avoir voté pour Giuliano da Empoli et lancé: "En principe, on est tous solidaires" derrière le lauréat. "Cette année, moi, j'ai tellement de colère que non".

Derrière ce débat entre deux romans, il y en avait un autre, né au moment de l'annonce des finalistes depuis Beyrouth fin octobre.

La moitié du jury tenait à s'y rendre, pour marquer sa solidarité avec une grande ville francophone durement marquée par l'explosion en août 2020 d'un silo rempli de nitrate d'ammonium.

L'autre moitié estimait qu'il aurait été judicieux d'annuler après les propos du ministre libanais de la Culture, Mohammad Mourtada, fustigeant la venue de "sionistes".

Finalement, seuls quatre membres du jury étaient allés à Beyrouth: Didier Decoin, le secrétaire Philippe Claudel, Camille Laurens et Paule Constant. Les six autres (Pierre Assouline, Pascal Bruckner, Eric-Emmanuel Schmitt, Tahar Ben Jelloun, Françoise Chandernagor et Patrick Rambaud) avaient décliné.