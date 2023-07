Patrimoine ou morbidité mercantile ? L'exposition de momies au Mexique fait débat

La momie surnommée "La Sorcière", derrière des barreaux et des chaînes, exposée au musée des momies de Guanajuato, au Mexique, le 6 juin 2023

Le cadavre momifié d'une femme, baptisé "la sorcière", est exposé dans un musée à sensation, derrière des barreaux et des chaînes.

Il fait partie d'une collection qui suscite un vif débat au Mexique sur l'exploitation commerciale de restes humains.

Fichier vidéo Vêtue d'un chemisier à fleurs, une jupe grise déchirée et des mèches jaunes sur le crâne, le corps raidi est exposé aux côtés de 116 autres cadavres naturellement momifiés dans la ville de Guanajuato (centre), à 350 km de la capitale Mexico.

Ils ont été exhumés entre 1870 et 2004, faute de place dans le cimetière de la ville, et comme leurs proches n'ont pu être retrouvés, les autorités municipales les ont qualifiés de "patrimoine culturel". Ils constituent aujourd'hui une attraction touristique très rentable.

Des momies exposées au musée de Guanajuato, le 6 juin 2023 au Mexique AFP

Les quelque 600.000 visiteurs annuels génèrent environ deux millions de dollars de recettes annuelles pour la municipalité.

"Je ne sais pas qui a décidé de mettre en place cette scénographie (de +la sorcière+) mais la momie est exposée ainsi depuis de nombreuses années", indique à l'AFP Jesus Borja, responsable de la Culture à Guanajuato.

"Respect"

La plupart des momies de Guanajuato sont exposées debout dans des cages de verre et l'installation lumineuse accentue l'ambiance lugubre du lieu où est jouée en boucle une mélodie funèbre.

Des visiteurs contemplent des momies exposées au musée de Guanajuato, au Mexique, le 6 juin 2023 AFP

L'exposition de ces corps momifiés suscite un récurrent débat entre des habitants fiers de leur patrimoine culturel et des opposants dénonçant un manque d'éthique et de respect envers ces morts.

La controverse a pris de l'ampleur après le transfert en mars de plusieurs momies à Mexico pour être exposées lors d'une foire touristique, alimentée par les divergences politiques entre gouvernement national de gauche et opposition conservatrice qui administre l'Etat de Guanajuato et sa capitale régionale.

Une momie exposée au musée de Guanajuato, au Mexique, le 6 juin 2023 AFP

Luis Garcia, habitant de Guanajuato, ville de 200.000 habitants connue pour ses ruelles pittoresques colorées et son passé minier, s'interroge sur le "commerce" de ces dépouilles. Exposer "un membre de sa famille serait un manque de respect et je me battrais pour qu'il ne soit pas exposé", a assuré à l'AFP le guide touristique de 50 ans.

"Je ne trouve pas que ce soit dégradant (...) Les familles se sont éteintes", estime Josefina Lemus, enseignante à la retraite de 69 ans, qui ne verrait pas d'objection à voir son propre corps momifié ainsi exposé.

Une commission a été installée par l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH) pour enquêter sur l'identité et l'état de conservation des momies.

Vue aérienne du cimetière de Santa Paula de Guanajuato, au Mexique, le 6 juin 2023 AFP

Son objectif est également de "redonner de la dignité" à ces restes humains, selon Ilan Leboreiro, anthropologue au sein de l'INAH qui condamne l'installation spectaculaire de "la mal nommée +sorcière+".

Il est "regrettable que l'intention des autorités de Guanajuato soit de promouvoir la morbidité. Il est contraire à l'éthique de traiter les restes d'un être humain de cette manière", juge-t-il.