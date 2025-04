Pérou: décès du Nobel de littérature Mario Vargas Llosa à l'âge de 89 ans

Le prix Nobel de littérature hispano-péruvien Mario Vargas Llosa est décédé dimanche à l'âge de 89 ans à Lima, où il vivait depuis quelques mois en retrait de la vie publique, a annoncé sa famille dans un message sur X.

"C'est avec une profonde tristesse, que nous annonçons que notre père, Mario Vargas Llosa, est décédé aujourd'hui à Lima, entouré de sa famille et en paix", a écrit son fils aîné Alvaro dans un message également signé par son frère Gonzalo et sa soeur Morgana et posté à 19H23 (00H23 GMT).

Ces derniers mois, les rumeurs sur la détérioration de l'état de santé de l'écrivain s'étaient multipliées.

Il "est à l'aube de ses 90 ans, un âge où il faut réduire un peu l'intensité de ses activités", avait déclaré son fils Alvaro en octobre dernier, sans préciser l'état de santé de son père.

Né dans une famille de la classe moyenne péruvienne, Vargas Llosa a été l'un des grands protagonistes du "boom" littéraire latino-américain des années 1960 et 1970, avec le Colombien Gabriel Garcia Marquez et l'Argentin Julio Cortazar.