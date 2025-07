Perquisition à l'agence du groupe de K-pop BTS, soupçonnée de fraude

L'agence du célèbre groupe de K-pop BTS, HYBE, a été perquisitionnée par la police jeudi dans le cadre d'une enquête pour fraude impliquant son fondateur Bang Si-hyuk, ont déclaré les enquêteurs.

"Nous effectuons une perquisition et une saisie au siège de HYBE, dans le district de Yongsan," a indiqué l'unité d'investigation des crimes financiers de l'agence de la police métropolitaine de Séoul dans un bref communiqué.

Bang, le cerveau derrière le boys band sud-coréen, fait l'objet d'une enquête sur des allégations de fraude lors de l'introduction en Bourse de l'entreprise en 2020.

Il aurait induit en erreur les premiers investisseurs et est accusé d'avoir gagné environ 200 milliards de won (146 millions de dollars américains) au cours du processus, selon des médias locaux.

HYBE a nié que Bang ait commis une quelconque infraction. "Nous clarifierons dûment que l'introduction en Bourse à l'époque a été réalisée conformément à toutes les lois et réglementations pertinentes," a déclaré la société dans un communiqué début juillet, en promettant une "coopération active" avec les autorités pour faire la lumière sur l'affaire.

L'enquête intervient alors que les sept membres de BTS accomplissent leur service militaire obligatoire et se préparent pour leur retour l'année prochaine.

Le groupe de K-pop BTS lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards, le 30 août 2020 à New York MTV/AFP/Archives

HYBE a annoncé récemment qu'un nouvel album et une tournée mondiale étaient prévus pour 2026.

BTS, connu pour défendre des causes progressistes, détient le record du groupe le plus écouté sur Spotify et est devenu le premier groupe de K-pop à dominer à la fois le Billboard 200 et le Billboard Artist 100 aux États-Unis.

Avant leur service militaire, BTS avait généré plus de 5,5 trillions de won (4 milliards de dollars) d'impact économique annuel, selon l'Institut coréen de la culture et du tourisme. Cela représente environ 0,2% du PIB total de la Corée du Sud, selon les données officielles.