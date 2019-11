Personnalités de l'année: le magazine masculin GQ se met à la parité

Dix ans après la création de son palmarès des "hommes de l'année", le magazine masculin GQ a décidé d'ouvrir désormais son classement aux femmes pour "coller à l'époque" et "soutenir un monde engagé et paritaire", annonce la rédaction.

"GQ a souhaité jouer la parité et ouvrir son palmarès aux femmes. Une démarche évidente pour la rédaction. Parce que ce magazine masculin de société, d'art de vivre et de pop culture se doit de coller à l'époque", souligne la rédactrice en chef Béline Dolat dans le prochain numéro à paraître mercredi.

"Dans la joie et en chantant, GQ soutient un monde engagé et paritaire. GQ, c'est de la +gueule+, du style, certes, mais des neurones et du coeur aussi", ajoute Mme Dolat.

L'an dernier, GQ avait fait un premier pas en sacrant l'ancienne ministre de la justice Christiane Taubira pour la catégorie "homme politique de la décennie".

"Qui aurait assez de panache et de style pour incarner l'homme politique de la décennie? Une femme à l'évidence, Christiane Taubira, seule personnalité politique tous genres confondus, cochant toutes les cases", avait estimé le magazine.

Le palmarès 2019 réunit dix lauréates et lauréats - cinq femmes et cinq hommes -, qui ont en commun "le talent, le panache et un regard singulier sur le monde", dont l'actrice Marina Foïs, le chanteur Etienne Daho, le cinéaste Ladj Ly ("Les Misérables", prix du jury à Cannes), l'humoriste Florence Foresti, le journaliste Augustin Trapenard et l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine.

L'activiste Cyril Dion (mouvement Colibris), la championne olympique de boxe Estelle Mossely, la chanteuse Chris et le chef Jean Imbert sont également sacrés parmi les personnalités de l'année.

Le journaliste Augustin Trapenard est pour sa part récompensé par un prix spécifique, le premier prix "HeForShe" créé avec l'organisation ONU Femmes France. L'équipe de l'application Yuka qui évalue les produits alimentaires, reçoit le prix de la "Business Team de l'année".