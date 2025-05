Pétition pour Gaza: Catherine Deneuve signe à son tour, selon un collectif initiateur du texte

Les actrices françaises Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni et Léa Seydoux, ainsi que l'activiste australien Julian Assange, ont rejoint les quelque 900 signataires d'une lettre condamnant le "silence" sur le "génocide" à Gaza publiée en marge du Festival de Cannes, a indiqué vendredi à l'AFP un des collectifs à l'origine du texte.

La pétition, qui rend également hommage à Fatima Hassouna, photojournaliste gazaouie tuée par un missile israélien et protagoniste du documentaire "Put your Soul on your Hand and Walk" présenté à Cannes, a aussi été signée par le réalisateur norvégien en compétition Joachim Trier, le cinéaste britannique Danny Boyle ou l'acteur français François Civil.

La réalisatrice de "Put your Soul on your Hand and Walk", l'Iranienne Sepideh Farsi, tient une conférence de presse vendredi sur la Croisette, aux côtés de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les Territoires palestiniens, et des ONG Amnesty International, Médecins sans frontières (MSF) et Reporters sans frontières (RSF).

Ses organisateurs insistent sur le "devoir de solidarité avec le peuple palestinien" et la nécessité d'"exiger la libération inconditionnelle des otages détenus à Gaza par le Hamas".

La liste initiale des signataires de la tribune publiée à l'ouverture du festival, le 13 mai, dans le quotidien français Libération et le magazine spécialisé américain Variety, comprenait déjà plusieurs grands noms du cinéma: Ralph Fiennes, Richard Gere, Javier Bardem, Pedro Almodovar ou Susan Sarandon.

Sont venus s'y ajouter la présidente du jury cannois Juliette Binoche, qui a aussi rendu hommage à Fatima Hassouna dans son discours d'ouverture, et des acteurs en compétition, comme les stars américaines Joaquin Phoenix et Pedro Pascal.

La photojournaliste de 25 ans a été tuée avec plusieurs membres de sa famille dans un bombardement le 16 avril, au lendemain de la sélection de son documentaire à l'Acid, une section parallèle du festival réunissant des réalisateurs indépendants.

Après plus de deux mois et demi de blocus total par l'armée israélienne, quelque 90 camions ont livré de l'aide humanitaire à Gaza mercredi, selon l'ONU. 2,1 millions de personnes s'y trouvent "en danger de mort imminente", d'après le directeur chargé des urgences sanitaires pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Israël, qui intensifié son offensive dans le petit territoire côtier, a rejeté à plusieurs reprises les accusations de génocide.

Cette guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes alors enlevées, 57 sont toujours retenues en otage, et 34 d'entre elles déclarées mortes par l'armée.

Les représailles israéliennes ont fait au moins 53.762 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon les dernières données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.