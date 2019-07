Pharrell Williams signe avec le Japonais Mr une ode aux millenials, au musée Guimet

Il a fait danser le monde entier avec son tube "Happy", le revoici dans la peau d'un commissaire d'exposition: jusqu'au 23 septembre, Pharrell Williams invite à découvrir le travail du Japonais Mr et à retrouver son âme d'enfant, au musée Guimet à Paris.

L'exposition intitulée "A Call to Action" présente des installations, des tableaux et des sculptures décalées de Mr, artiste japonais, proche du plasticien Takashi Murakami, qui aime mettre en scène des enfants en prises avec le monde actuel.

Ses figures enfantines aux yeux grands ouverts, comme échappées d'un manga, mettent en évidence les questions politiques, environnementales et technologiques de notre temps. Fan depuis plusieurs années, Pharrell Williams avait confié la réalisation du clip de "It Girl" (de l'album "Girl") à Mr et a voulu poursuivre sa collaboration.

"Nous nous trouvons dans un certain pays d'Asie. Il y a des réfugiés qui se rassemblent. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur parents. Ils doivent se protéger, tenter de survivre dans cet environnement. C'est cela la mise en place", a expliqué Mr à l'AFP.

"Cet appel à l'action (titre de l'exposition, ndlr), c'est car la plupart des gens perdent leur imagination, une fois adultes. Si vous interrogez un adolescent sur l'écosystème ou le port d'armes, il va y réfléchir parce qu'il doit vivre dans ce monde. Et ses idées risquent d'être plus colorées" que celles d'un adulte, explique le musicien touche-à-tout.

"Et c'est ce que nous avons fait ici", poursuit-il. "Les +millenials+ et la génération Z qui a suivi (les jeunes nés après 1995, ndlr), ce sont eux qui vont prendre les meilleures décisions pour aider à créer un avenir meilleur".

La collaboration entre les deux hommes s'est faite à distance et en studio, prenant plusieurs années. Chanteur à succès mais aussi compositeur et producteur de renom, Pharrell Williams est également connu pour ses collaborations dans le monde de la mode, avec de nombreuses marques, de Louis Vuitton à Uniqlo en passant par Adidas.