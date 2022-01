Philippe Lacheau en super-héros pour ouvrir le festival de l'Alpe d'Huez

Un retour aux sources: l'acteur et réalisateur Philippe Lacheau, qui a connu son premier grand succès avec "Baby Sitting" à l'Alpe d'Huez, fait lundi l'ouverture de la nouvelle édition du festival de comédies avec son dernier opus, "Super-héros malgré lui".

"Je suis super content, pour nous ce festival, ça a été le début de tout, le top départ de tout le reste", a confié à l'AFP le pilier de "la bande à Fifi", huit ans (et plusieurs millions de spectateurs) après ses premiers pas au cinéma.

Le film, qui doit sortir le 2 février en France, réunit une nouvelle fois Philippe Lacheau et ses complices, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, pour une comédie d'action taillée pour plaire au plus grand nombre, qui tourne en dérision la culture Marvel.

Il donne le coup d'envoi d'un festival qui aligne pour son retour en salles, jusqu'à dimanche, une brochette d'incontournables du rire, ainsi que des nouveaux venus.

L'Alpe d'Huez est "un savant mélange de confirmés et de talents en devenir, avec des comédies sociales, romantiques, des grosses machines" et d'autres plus modestes, selon le directeur du festival Frédéric Cassoly.

Le jury est présidé par Michèle Laroque, mais celle-ci officiera à distance: elle vient d'être testée positive au Covid. Il réunit également les actrices Mathilde Seigner et Joséphine Japy, l'humoriste Malik Bentalha et le réalisateur Ruben Alves.

La dernière édition avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire.

Parmi les films en compétition, "Irréductible" de et avec Jérôme Commandeur, accompagné de Laetitia Dosch, Pascale Arbillot, Gérard Darmon ou encore Christian Clavier et Valérie Lemercier. Cette comédie suit un fonctionnaire muté "dans les pires coins de France" par une inspectrice.

Pour son troisième film de réalisatrice, Audrey Dana parodie quant à elle un titre d'Almodovar avec "Hommes au bord de la crise de nerfs" et son casting d'acteurs masculins, réunis pour une thérapie de groupe en pleine nature: Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison...

Seront également à l'écran Audrey Lamy et François Cluzet dans "La Brigade", sur les péripéties d'une cantinière "dans un foyer pour mineurs sans papiers", ou encore un film qui pourrait faire le lien entre les générations, "Maison de Retraite", avec Kev Adams face à Gérard Depardieu, Liliane Rovere ou Mylène Demongeot. Figure aussi au programme la suite des "Crevettes Pailletées".