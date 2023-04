Philippe Vilain et Javier Castillo lauréats du Prix Méditerranée 2023

Les romanciers Philippe Vilain, pour "La Malédiction de la Madone", et l'Espagnol Javier Castillo, pour "La Petite fille sous la neige", ont reçu vendredi le prix Méditerranée 2023 qui récompense des oeuvres liées à la culture méditerranéenne.

Philippe Vilain, auteur de "Paris l'après-midi" (Grasset, 2005, prix François-Mauriac), "Pas son genre" (Grasset, 2011, adapté au cinéma) et de "La Femme infidèle" (Grasset, 2013, prix Jean-Freustié), est récompensé pour son roman inspiré d'un fait réel.

"La Malédiction de la Madone" (éd. Robert Laffont) raconte l'histoire de la vendetta d'une jeune Napolitaine, Pupetta, au coeur de la Camorra, dans la Naples des années 1950.

Javier Castillo, auteur espagnol au succès mondial, a été primé pour "La Petite fille sous la neige" (éd. Albin Michel), thriller noir doublé d'une enquête fascinante.

Né en 1987, l'écrivain s'est fait connaître en Espagne en 2017 avec un premier roman devenu un best-seller, "El dia que se perdio la cordura", suivis de deux autres qui se sont vendus à plus de 650.000 exemplaires. La trilogie va faire l'objet d'une série, actuellement en cours de réalisation.

"La Petite Fille sous la neige "(La chica de nieve, 2020), est son premier roman traduit en France.

Paru pendant la crise sanitaire, il avait été présenté par l'auteur lors d'un événement-live suivi par plus de 60.000 personnes. Javier Castillo était devenu l'auteur espagnol le plus lu pendant le confinement, avec des ventes de plus de 1,7 million d'exemplaires.

Sortie le 27 janvier, la série éponyme a été adaptée par Netflix dans 130 pays et 30 langues.