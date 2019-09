Phoebe Waller-Bridge, nouvelle star des séries, signe un accord avec Amazon

La scénariste et actrice britannique multi-récompensée aux Emmy Awards, Phoebe Waller-Bridge, a signé un nouveau contrat majeur avec Amazon après le succès tonitruant de sa série "Fleabag" aux dernières récompenses de la télévision américaine.

Phoebe Waller-Bridge, également créatrice de la série d'espionnage "Killing Eve" et appelée au chevet du script du 25e opus des aventures de James Bond, a confirmé dimanche soir son statut de reine de la comédie.

"Fleabag", une production des studios d'Amazon et de la BBC, a triomphé aux Emmys, remportant six statuettes dont le prix de meilleure comédie et de "meilleure actrice" pour sa créatrice "PWB".

La jeune femme de 34 ans a assuré mardi être "surexcitée" d'avoir ancré dans le marbre ce nouvel accord avec Amazon, estimé à environ 20 millions de dollars par an pour trois ans, par les médias d'Hollywood.

"Travailler avec l'équipe sur +Fleabag+ a été un partenariat créatif de rêve. Je me sentais chez moi", écrit-elle dans un communiqué, avant d'ajouter: "J'ai hâte de commencer."

La directrice d'Amazon Studios, Jennifer Salke, a couvert Mme Waller-Bridge de louanges, la qualifiant d'"intelligente, brillante, généreuse et une virtuose sur plusieurs fronts, y compris l'écriture, le jeu et la production".

Selon ce communiqué, Phoebe Waller-Bridge va créer et produire de nouveaux contenus de télévision en exclusivité pour la plateforme de streaming Amazon Prime, sans apporter davantage de détails ni confirmer le montant de l'accord.

Dans "Fleabag", Phoebe Waller-Bridge offre un cocktail détonnant d'humanité sans filtre, avec de l'humour irrévérencieux, du sexe, de la noirceur, mais rien de gratuit.

Mais c'en est sans doute fini après deux saisons, a-t-elle laissé entendre.

"J'ai le fantasme de ressusciter +Fleabag+ lorsque j'aurai 50 ans", a-t-elle toutefois lancé début août.