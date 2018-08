Photographie : Pascal Maitre, un journaliste-artiste passionné par l'Afrique

Pascal Maitre est né en 1955, il a commencé sa carrière de photojournaliste à l’âge 24 ans à la revue Jeune Afrique. C’est un soldat américain qui lui offre son premier réflex et depuis, il arpente les quatre coins du monde et a voyagé dans plus d’une quarantaine de pays : Afghanistan, Colombie, Congo, Iran, Sibérie, Sierra Leone, Somalie…

Afrique, continent d'adoption Si Pascal Maitree explore la planète depuis quarante ans et a réalisé des centaines de reportages, pour les plus grands magazines, c’est l’Afrique qui reste son continent d’adoption.



Ses photos colorées nous plongent dans les guerres et les guérillas, nous font découvrir des révolutions et des routes, des activistes et des artistes.

Journaliste, artiste Pascal Maitre a suivi de nombreux conflits. Et même s’il reste avant tout journaliste son travail pourrait presque être celui d’un artiste tant ses images parlent, expliquent, bousculent et donnent.



Au travers de 154 photos de Pascal Maitre, "Seulement humains" reflète sa vision optimiste du monde. A découvrir jusqu’au 11 octobre prochain.