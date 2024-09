Photojournalisme: Visa d'or News pour le photographe palestinien de l'AFP Mahmud Hams

Le Visa d'or News, prix le plus prestigieux du festival international de photojournalisme Visa pour l'image, a été décerné samedi à Perpignan (Pyrénées-Orientales, sud) au photographe palestinien de l'AFP Mahmud Hams, pour son travail sur la guerre à Gaza.

Le photographe de 44 ans, qui travaille à l'AFP depuis 2003 dans le territoire palestinien, a remercié le jury pour ce prix au cours d'un échange vidéo enregistré avec Jean-François Leroy, le directeur-fondateur de Visa pour l'image, et diffusé lors de la présentation du palmarès.

"J'espère que les photos que nous prenons disent au monde que cette guerre et les souffrances doivent prendre fin", a souligné Mahmud Hams, dans un communiqué de l'agence.

Compte tenu des délais d'obtention de visa, il n'a pu rejoindre Perpignan à temps pour recevoir en mains propres son prix mais il devrait venir en France dans les prochaines semaines, a précisé Stéphane Arnaud, adjoint à la rédaction en chef centrale de l'AFP pour la photo, qui l'a reçu en son nom.

Les autres nommés pour le Visa d'Or News étaient Ziv Koren pour son travail sur l'attaque sans précédent lancée par le Hamas en Israël le 7 octobre, qui a déclenché la guerre, Corentin Fohlen pour son reportage en Haïti au coeur du "pouvoir des gangs" et John Moore pour son suivi de la guerre sans merci menée contre le narco-trafic en Equateur.

Avec sa famille, Mahmud Hams a quitté Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en février 2024 et il travaille depuis pour l'AFP au Qatar.

"Mahmud et ses collègues, photographes et journalistes de l’AFP, dans la bande de Gaza, ont réalisé un travail extraordinaire à tous points de vue", a de son côté affirmé Éric Baradat, directeur adjoint de l’Information de l’AFP en charge de la photo. "Leur témoignage fera date et restera dans l’histoire", a-t-il ajouté.

Visa pour l'image, principale manifestation internationale consacrée au photojournalisme, propose chaque année gratuitement expositions, projections, rencontres avec les photographes et débats au cours d'une semaine professionnelle qui s'est ouverte lundi et s'est achevée ce samedi. Les 26 expositions ouvertes au public depuis le 31 août restent ouvertes jusqu'au 15 septembre.