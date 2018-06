"Picasso et la danse", 130 oeuvres et documents rares exposés à Garnier

L'exposition "Picasso et la danse", à l'Opéra Garnier jusqu'au 16 septembre, propose de découvrir quelque 130 œuvres, documents, photos, costumes et éléments de décors de ballets, peu montrés en France, issus des collections de l'opéra et de la BnF.

"La danse représentée dans ses œuvres et ses collaborations aux ballets sont les deux thématiques majeures de l'exposition", explique Bérenger Hainaut, conservateur au département de la musique de la BnF et co-commissaire de l'exposition.

La collaboration de Pablo Picasso avec les Ballets russes de Serge Diaghilev va commencer en 1916 pour la création de "Parade", un livret de Jean Cocteau. Le peintre dessinera une parfaite caricature du jeune poète à découvrir au début du parcours.

"C'est un Jean Cocteau fasciné par Picasso qui est allé le chercher pour réaliser les décors et les costumes de +Parade+ en réussissant un grand coup d'éclat", poursuit l'expert. "Au-delà des relations de travail et des mondanités, le peintre noue des liens d'amitié durables", ajoute-t-il, "mais aussi une relation amoureuse avec la danseuse Olga Khokhlova" qu'il épousera en 1918. Des dessins et des photographies témoignent de cet amour naissant.

A partir de là, Picasso produit à plusieurs reprises des décors et costumes pour les Ballets russes.

"Il fréquente les studios de répétition, il accompagne les Ballets russes dans leurs tournées ce qui lui permet de faire des croquis que l'on a voulu montrer ici", précise Inès Piovesan, chef du service des éditions de l'Opéra national de Paris, co-commissaire de l'exposition.

Si l'intervention de Picasso se limite parfois à un simple rideau de scène, en revanche l'artiste espagnol sera très impliqué dans quatre spectacles d'importance entre 1917 et 1924 dont rend compte le parcours de l'exposition : "Parade" (1917), "Le Tricorne" (1919), "Pulcinella" (1920) et "Mercure" (1924).

En 1962, la reprise par le chorégraphe Serge Lifar du ballet "Icare" donnera lieu à l’unique collaboration de Picasso avec l’Opéra de Paris détaillée dans l'exposition.

Au-delà du monde du ballet, Picasso a réalisé au fil de son œuvre prolifique de multiples scènes de danse ou de corps en mouvement dès 1900. Comme la danse figurée dans l’estampe "Salomé" de 1905, dont Picasso donnera une version plus frontale en 1971.